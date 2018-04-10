Суд отклонил иск жителей Волоколамска к мусорному полигону "Ядрово"

Волоколамский городской суд Московской области отклонил иск восьми жителей к оператору полигона бытовых отходов "Ядрово", сообщила ТАСС пресс-служба суда. Истцы требовали прекратить прием отходов и отстранить ООО "Ядрово" от управления рекультивацией свалки. Иск был подан до массового обращения детей к врачам после выбросов 21 марта и акций протеста.
Как передает РАПСИ
, городская администрация Волоколамска и министерство экологии Московской области просили суд отказать в удовлетворении исковых заявлений. Представитель ООО "Ядрово" заявил, что требования истцов удовлетворению не подлежат.
По мнению адвоката Гильдана Гараева, "Ядрово" действует разумно и обоснованно. В частности, организация получила кредитные средства в Сбербанке для дегазации свалки, добавил он. Ответчик просил суд отказать заявителям, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства нанесения вреда здоровью.
Истцы со своей стороны просили суд обратить внимание на общеизвестный факт загрязнения окружающей среды, который, по их мнению, делает ненужным предоставление дополнительных доказательств. "На полигоне введен режим чрезвычайной ситуации, нарушения на мусорном полигоне были и есть. Это общеизвестный факт, он доказан. Интересы предпринимателей не должны быть выше интересов граждан", - заявил истец Олег Акимов.
Заседание еще по одному коллективному иску состоится 7 мая. Представитель истцов Инна Елисеева ранее сообщила РИА "Новости"
, что жители Волоколамска требуют от полигона возмещении морального вреда на общую сумму 5,5 миллиона рублей.
"Жители заявили иски на сумму 700, 800 и 900 тысяч рублей, это заседание назначено на 7 мая. По заседанию, которое назначено на 1 июня, заявлено два иска на общую сумму 1,3 миллиона", - сказала Елисеева. Другой представитель истцов Илья Лапкин рассказал агентству, что еще одно заседание назначено на 6 июня, там заявлены два иска на 1,8 миллиона рублей.
Адвокат Сурен Аванесян, комментируя перспективы исков, объяснил радиостанции Business FM
, что заявители должны обосновать и подтвердить сумму, выдвигаемую в качестве компенсации морального вреда. "Если жители Волоколамска обращались к врачу, покупали какие-то лекарства, обращались за какой-то помощью, платили за это деньги, желательно, чтобы у них при этом были некие документы, подтверждающие размер этих трат", - сказал Аванесян.
Мэр Волоколамска Петр Лазарев приветствовал решение жителей подать иски. , что положительно относится к. "Мы как администрация городского поселения Волоколамск тоже будем обращаться с иском в суд", - сказал он РБК
. Ранее сообщалось, что минэкологии Подмосковья готовит документы для привлечения ООО "Ядрово" к ответственности сразу по нескольким статьям.