Новый терминал с подземным поездом открылся в аэропорту "Шереметьево"

5 апреля 2018 г. Новые полосы в аэропортах "Шереметьево" и "Домодедово" не успевают запустить к чемпионату мира по футболу

На начало марта ВПП-3 в "Шереметьево" была готова всего на 55%, и завершить работы к маю, как требует программа ЧМ-2018, невозможно: работы завершат до конца года. А в "Домодедово" проблемы возникли из-за банкротства подрядчика.