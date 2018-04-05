Новый терминал с подземным поездом открылся в аэропорту "Шереметьево"

В аэропорту "Шереметьево" открылся новый терминал B. Как сообщается на сайте аэропорта
, к 1 июня планируется перевести в новый терминал 46 оборотных рейсов федеральных направлений. Из нового терминала будут летать рейсы в Воронеж, Ставрополь, Белгород и Сыктывкар. Сообщение между новым терминалом и старыми будет осуществляться с помощью автоматизированных поездов, отправляющихся каждые четыре минуты.
Как сообщают "Ведомости"
, общая площадь терминала B составляет 110 500 квадратных метров, его пропускная способность - до 20 миллионов пассажиров в год. Сообщение между новым терминалом и старыми будет осуществляться с помощью автоматизированных поездов, отправляющихся каждые четыре минуты. При этом пассажирский и багажный тоннели проложены под действующими взлетно-посадочными полосами, что делает межтерминальный переход уникальным проектом в истории гражданской авиации.
Между тем в "Шереметьево" по-прежнему не успевают запустить новую взлетно-посадочную полосу
, которая строится с 2011 года и должна была быть сдана еще в 2017 году. Причинами этого стали долгое урегулирование вопросов по переносу газопровода и нефтепродуктопровода и по оформлению участков, суды с жителями о выкупе земель под строительство, сложная геологическая структура местности и необходимость проверки и сертификации Ростехнадзора. На данный момент полосу планируется ввести в эксплуатацию не раньше сентября нынешнего года. Между тем в середине мая все стройки должны быть свернуты, поскольку объекты начнут готовить к приему гостей чемпионата: это означает, что ВПП-3 запустят не ранее конца года.
Ранее сообщалось, что ВПП-3 будет запущена к ЧМ-2018 в усеченном виде, без одной магистральной и трех дополнительных рулежных дорожек, которые достроят в 2018–2020 годах. По словам председателя совета директоров "Шереметьево" Александра Пономаренко, ВПП-3 должна быть запущена в 2018 году, чтобы аэропорт мог прекратить эксплуатацию изношенной ВПП-1 и начать ее ремонт. Запуск ВПП-3 позволит увеличить количество взлетно-посадочных операций в аэропорту с 55 до 90 в час. Представители Росавиации, "Шереметьево" и компании-подрядчика "Трансстроймеханизация" от комментариев отказались.