Три новых участка выделенных полос открылись в столице

3 мая заработают три участка с полосами, выделенными для движения общественного транспорта. Как сообщает "Российская газета"
со ссылкой на данные департамента транспорта, новые участки пройдут по Конюшковской (от улицы Заморенова до Красной Пресни) и Большой Серпуховской улицам (от д. 16 до дома 4/3, включая выезд на улицу Люсиновская) и по улице Дмитрия Ульянова от улицы Гримау до разворота.
Как заявил заммэра по транспорту Максим Ликсутов, общая протяженность трех отрезков выделенок составит 550 метров, их введение поможет избежать задержек на 16 маршрутах наземного транспорта. Теперь в Москве насчитывается более 287 километров выделенных полос.
В то же время эксперты отмечают, что столица является абсолютным рекордсменом среди городов РФ по протяженности выделенных полос, но находится лишь на четвертом месте по соотношению протяженности выделенных полос и числа потенциальных пассажиров наземного транспорта. Подобный рейтинг, первое место в котором заняла Казань, составили разработчики сети выделенных полос и активисты в разных городах.
По мнению сотрудника транспортного комплекса Александра Егорова, выделенки стоило бы проложить на Тверской улице, Садовом и Бульварном кольцах, Новом Арбате, Волгоградском проспекте, а также продлять полосы за МКАД для создания стабильных транспортных связей во всей агломерации. О том, что выделенные полосы должны появиться на центральных улицах, неоднократно заявляли и иностранные транспортные эксперты
, однако власти не спешат пользоваться их советами.