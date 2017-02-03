Тематические карты "Тройка" появятся в метро к чемпионату мира по футболу

В кассах метрополитена появятся карты "Тройка" и брелоки с ее функционалом, посвященные чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом агентству "Москва"
сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
"К чемпионату мира по футболу в метро появятся карты и брелоки "Тройка" уникального дизайна. На новых транспортных картах на фоне цветов флага России - хозяйки чемпионата - будет изображен футбольный мяч, залетевший в сетку ворот", - пояснил Ликсутов. Тематические карты "Тройка" появятся во всех кассах метро в конце мая. Их тираж составит 100 тысяч штук. А футбольные брелоки "Тройки" поступят в сувенирные витрины на стойки "Живое общение" и в сувенирные магазины на станциях метро "Трубная" и "Маяковская" в начале мая. Их тираж будет ограничен и составит две тысячи штук.
Стойки "Живое общение", на которых расположены сувенирные витрины, находятся на станциях "Площадь Революции", "Арбатская" и "Киевская" Арбатско-Покровской линии; "Павелецкая" Замоскворецкой линии; "Пушкинская" и "Баррикадная" Таганско-Краснопресненской линии; "Комсомольская", "Белорусская", "Парк культуры" Кольцевой линии; "Китай-город" Калужско-Рижской линии и "Сретенский бульвар" Люблинско-Дмитровской линии.
Напомним, к ЧМ-2018 на всех станциях подземки установят 600 новых билетных автоматов
с расширенным функционалом. Пассажиры смогут приобрести карту "Тройка" и записать на неё любые виды билетов, а также купить проездные "ТАТ", "90 минут" и "Единый" на разные сроки действия. Интерфейс будет доступен на русском, английском, немецком, французском, китайском и испанском языках.
Кроме того, в кассах введут новый стандарт обслуживания
: кассиры должны быстро и качественно обслуживать пассажиров, предоставлять ответы на все возникшие вопросы и быть вежливыми в общении. Помимо этого, кассиры должны соблюдать порядок и чистоту на рабочем столе, сортировать все типы проездных билетов отдельно друг от друга, а также предлагать идеи оптимизации рабочего места.