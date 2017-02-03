Тематические карты "Тройка" появятся в метро к чемпионату мира по футболу

10 апреля 2018 г. Новый стандарт обслуживания пассажиров введут в кассах метро к ЧМ-2018

Кассиры столичной подземки должны быстро и качественно обслуживать пассажиров, быть вежливыми и уметь урегулировать конфликтные ситуации. Также им нужно будет содержать рабочее место в чистоте и иметь опрятный внешний вид.