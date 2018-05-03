Кирпичная облицовка обрушилась с фасада жилого дома в Кузьминках

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24 октября 2011 г. Треть московских домов с кирпичными фасадами разрушается

Власти собираются наложить мораторий на строительство блочных домов с применением технологии облегченной кирпичной фасадной кладки. Главными причинами отказа послужили недолговечность конструкции и высокая стоимость ремонта.

30 июня 2011 г. В Люберцах рушится фасад жилого дома, построенного 7 лет назад