Кирпичная облицовка обрушилась с фасада жилого дома в Кузьминках

Часть кирпичной облицовки обрушилась с фасада жилого дома в Кузьминках. Инцидент произошел по адресу: Зеленодольская улица, 36, корпус 1. Префектура Юго-Восточного округа Москвы на своем сайте
подтвердила информацию. По данным властей, облицовка обрушилась на площади около трех квадратных метров, несущие конструкции не пострадали.
"В ближайшее время специалисты проведут обследование дома для выяснения причин частичного обрушения, а также разработают мероприятия для устранения последствий. Место инцидента огорожено. Соблюдены все необходимые меры безопасности. Пострадавших нет", - сообщили в префектуре.
Кирпичная кладка обрушилась в районе 10-11-го этажей. По словам жителей, "некая московская организация" еще около десяти лет назад выдала заключение об аварийном состоянии стены дома, передает телеканал "360"
.
Причина в том, что кирпичная облицовка и бетонная стена "гуляют" друг относительно друга, пояснил один из жильцов. Вверху на фасаде образовались трещины. "Стена сделана аварийно, и необходимо сделать проект усиления этой стены", - рассказал он. По словам мужчины, о состоянии фасада знали и местные власти, и стройнадзор. Жители даже жаловались президенту, но никакой реакции не последовало.
Несколько лет назад столичные власти собирались объявить мораторий на строительство блочных домов с применением технологии облегченной кирпичной фасадной кладки. Отмечалось, что такие конструкции недолговечны
, а капремонт домов обходится очень дорого. Мосгосстройнадзор приводил данные о том, что практически каждое третье
такое здание является проблемным, то есть имеет различные повреждения. А сама технология не проходила должных испытаний и не имеет научных обоснований.