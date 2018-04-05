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Части ограды бывшего Златоустовского монастыря XV века найдены в центре столицы
3 мая 2018 г. | Время публикации 16:02 | Последние изменения 16:06
Рубрики: Общество  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Столичные рабочие йобнаружили в Большом Златоустинском переулке части ограды бывшего Златоустовского монастыря XV века. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия, открытие было сделано при проведении работ по благоустройству.

"Поскольку сейчас на месте работают археологи, вполне можно ожидать новых находок. Этот участок находится в поле зрения специалистов уже давно: в начале апреля в ходе работ обнаружились интересные свидетельства жизни москвичей XVI-XVIII веков - шесть фрагментов белокаменных надгробий XVI-XVII веков, осколки сосуда из белой глины XVIII века и части чайника XVII века", - сказал руководитель ведомства Алексей Емельянов, напомнив, что к настоящему времени открыто около семи метров предполагаемой ограды.

Он отметил, что ранее в этом же месте уже нашли 23 надгробия, из которых 16 сохранились фрагментарно, а также четыре саркофага и три крышки от них. На 12 находках были найдены надписи, а пять надгробий повторно использовали в кладках монастырских построек в более поздние века. Власти столицы задумываются над тем, чтобы создать здесь музей старинной письменности, сохранившейся на камнях, каменных плитах и надгробиях, который расположится под открытым небом.

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