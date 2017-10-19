Москва примет 21 миллион туристов в 2018 году

15 августа 2017 г. Власти Москвы потратят на юбилейный День города полмиллиарда рублей

По словам заммэра Натальи Сергуниной, бюджет фестиваля "Юбилей Москвы" остался таким же, как и в прошлом году, при этом многие расходы переложены на инвесторов. А сами расходы якобы окупаются за счет увеличения турпотока.