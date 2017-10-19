Москва примет 21 миллион туристов в 2018 году

Туристический поток в Москву в 2018 году может достичь 21 миллиона человек, из которых около миллиона будут болельщиками на Чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом заявил начальник управления гостиничного хозяйства столичного департамента спорта и туризма Алексей Тихненко, которого цитирует ТАСС.
По словам чиновника, популярность российской столицы среди туристов растет. По данным проведенного властями опроса, желание вернуться в Москву высказывают 96% туристов, а около 31% уже приехавших в Москву приехали повторно. Особенным успехом столица пользуется у граждан Китая: за девять месяцев 2017 года поток туристов из КНР уже вырос на 30% и приблизился к 500 тысячам человек."Мы надеемся, что ЧМ-2018 станет скачком для роста потока туристов", - резюмировал Тихненко.
Напомним, в прошлом году российская столица вошла в пятерку лучших развивающихся туристических направлений по версии TripAdvisor: европейцев искренне восхищает и удивляет
сравнительно спокойная криминогенная обстановка в транспорте, наличие центрального отопления в домах и открытые допоздна магазины и салоны красоты. По уверениям властей, интерес туристов позволяет в том числе и окупить расходы на городские праздники: благодаря фестивалю "Путешествие в Рождество" и созданию прогулочных зон за прошлый год туристы принесли в столичный бюджет полтриллиона рублей
.