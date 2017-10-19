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Жители Красногорска возмутились из-за спиленного ради "благоустройства" 250-летнего дуба в местном парке
3 ноября 2017 г. | Время публикации 17:18
Рубрики: Экология  
 
Moscow-Live.ru
В парке "Ивановские пруды" в подмосковном городе Красногорск спилили 250-летний дуб, который помешал благоустройству, посетовал на своей странице в Facebook местный житель, активист Евгений Соседов. По его словам, подобных деревьев в парке осталось с десяток, причем почти каждому из них рабочие нанесли ущерб - повредили стволы или корневую систему.

"Ивановские пруды" - старейшая часть парка усадьбы Знаменское-Губайлово, с сохранившимися насаждениями XVIII века, которыми в начале XX века восторгались жившие у Поляковых символисты. Теперь администрация переименовала усадебный парк, памятник федерального значения, в "парк культуры и отдыха", благоустроив его соответствующим образом вопреки проекту, требованиям закона и утвержденному режиму территории памятника", - возмутился Соседов.

Свою публикацию он сопроводил несколькими фотографиями. На некоторых из них дуб еще живой, еще на одной фотографии на месте дерева уже находится стройплощадка, а на остальных - пустое место. "На 4 ноября в парке культуры и отдыха обещают выступление башкирского ансамбля - как раз рядом с местом спиленного дуба. Будем веселиться", - заключил Соседов.

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