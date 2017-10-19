Начало продаж iPhone X вызвало пробку в центре столицы

2 ноября 2017 г. Покупатели нового iPhone X выстроились в очередь за двое суток до начала продаж

Возле флагманского магазина "Re:Store" на Тверской улице, в котором с 3 ноября начнутся продажи нового iPhone X, выстроилась очередь из более чем сотни человек. Многие принесли с собой складные стулья, термосы и еду.