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Начало продаж iPhone X вызвало пробку в центре столицы
3 ноября 2017 г. | Время публикации 09:50
Рубрики: Общество  
 
Очередь у магазина re:Store, 3 ноября 2017 года | © РИА Новости / Евгения Новоженина
Во флагманском магазине "Re:store" на Тверской улице начались продажи нового iPhone X, вызвавшие ажиотаж у москвичей. Российские покупатели начали выстраиваться в очередь за новинкой от Apple задолго до начала продаж. "Мы не ожидали столько людей", — заявила РИА "Новости" представитель re:Store Людмила Семушина , добавив, что телефонов тем не менее хватит всем.

Покупатель из первой группы, представившийся Дмитрием, рассказал, что ему пришлось стоять в очереди целую неделю. Он отметил, что у него есть все версии iPhone, кроме восьмой модели, а iPhone X он взял, потому что это первый телефон без кнопки "Home". При этом он добавил, что не планировал покупать телефон, назвав это "стечением обстоятельств".

"Я приобрёл телефон, которые все хотели приобрести. Это просто получилось спонтанно. Просто услышал, и мне стало интересно. В следующий раз тоже буду стоять в очереди. Это того стоит", — сказал четырнадцатый в списке покупатель Адам, простоявший в очереди два дня. Между тем ранее сообщалось, что большинство участников очередей являются студентами вузов и планируют купить iPhone X для дальнейшей перепродажи.

Продажи начались 3 ноября в 8 утра. За два часа до открытия сотрудники магазина начали раздавать браслеты, по которым можно было приобрести телефон: порядковые браслеты и браслеты с названиями моделей. Ранее сообщалось, что места в очереди, насчитывавшей около 500 человек, начали продаваться по ценам, сопоставимым со стоимостью самого гаджета.

"Сделаю все возможное, чтобы вы купили айфон одним из самых первых. Займу для Вас очередь и буду стоять", - пишет один из "бизнесменов" на сайте Avito, оценивая свои услуги в 30 тысяч рублей. Это не единственное подобное объявление: другие аналогичные предложения "стоят" от 10 до 90 тысяч рублей, тогда как iPhone X c 256 гигабайтами памяти стоит 92 тысячи рублей. Для обогрева людей, стоящих в очереди, Мосгортранс выделил автобус. Возле торговой точки также установлены тепловые пушки и кофемашины.

По данным "Интерфакса", в целях безопасности около магазина находятся несколько полицейских нарядов, в том числе экипаж Госавтоинспекции. Сотрудники ГИБДД ограничили для проезда автомобилей крайнюю правую полосу около магазина. Кроме того, на месте дежурят два автоэвакуатора и автомобиль Центра организации дорожного движения. В утренний час пик движение по Тверской в сторону центра оказалось сильно затруднено, пробка тянется от Тверской улицы дом 27 до Белорусского вокзала.
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