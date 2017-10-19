Станции Таганско-Краснопресненской линии открыли для пассажиров на сутки раньше

Станции "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии метро досрочно открыли для входа и выхода пассажиров. Об этом сообщается в официальном аккаунте столичной подземки в Twitter
.
"12:00. Таганско-Краснопресненская линия. Станции "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" досрочно открыты для входа и выхода пассажиров", - говорится в сообщении. Движение поездов от станции "Планерная" до станции "Котельники" осуществляется в штатном режиме.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин написал на официальной странице "ВКонтакте"
о том, что проходку Кожуховской линии на станцию "Некрасовка" под действующими путями закончили на сутки раньше, и станции метро откроются раньше намеченного. "Спасибо строителям-транспортникам за напряженную работу в эти дни. Спасибо москвичам за терпение", - заключил он.
Как сообщили на сайте столичного департамента транспорта
, компенсационные автобусы будут работать до 15:00, после этого на временные выделенные полосы будут допущены все автомобилисты. После 15:00 отменятся временные выделенные полосы на улицах в районе Рязанского и Волгоградского проспектов. Кроме того, отменяются все перекрытия в районе закрытых станций. Автобусы, работающие по маршрутам Москва-Московская область, переводятся на свои обычные маршруты. Пригородные поезда начнут останавливаться на железнодорожной станции "Выхино" с утра 4 ноября.
Напомним, станции "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии метро были закрыты
с 28 октября в связи со строительством левого перегонного тоннеля новой Кожуховской линии. Закрытие обернулось коллапсом
: пассажиры жаловались на пробки из-за пущенных компенсационных автобусов и автомобили, которые пытались выехать на специально открытые выделенные полосы. А многие москвичи вообще не знали о грядущем закрытии.