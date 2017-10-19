Станции Таганско-Краснопресненской линии открыли для пассажиров на сутки раньше

30 октября 2017 г. Закрытие конечных станций Таганско-Краснопресненской линии спровоцировало очередной коллапс

Автомобили стоят в пробках из-за выделенных полос для бесплатных автобусов и пытаются выехать на "выделенку" вопреки правилам: людей высаживают за 500 метров от метро. А многие москвичи вообще не знали о закрытии станций.