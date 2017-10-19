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Выходные в столичном регионе будут снежными и облачными
3 ноября 2017 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
 
Global Look Press
Выходные в столице будут облачными и снежными, сообщает Гидрометцентр России. В субботу, 4 ноября, ночью облачно с прояснениями, местами небольшой снег, местами гололедица, температура в Москве минус 4 - минус 6, по области минус 3 - минус 8 градусов, ветер западный 2-7 метров в секунду. Днем переменная облачность, без осадков, утром местами гололедица, температура в Москве от минус одного до плюс одного, по области от минус двух до плюс трех градусов, ветер западный и юго-западный, 4-9 метров в секунду.

В воскресенье, 5 ноября, будет облачно, местами слабые осадки, туман. Температура ночью в Москве от ноля до плюс двух, по области от минус двух до плюс трех, днем в Москве плюс 1 - плюс 3, по области от минус одного до плюс четырех градусов. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью и утром местами гололедица.
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Пятница, 3 ноября 2017 г. // Последняя новость 20:00
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