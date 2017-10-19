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В центре Москвы загорелось одно из зданий Пушкинского музея
3 ноября 2017 г. | Время публикации 15:42
Рубрики: Происшествия, Культура  
 
В пятницу днем в центре Москвы загорелось одно из зданий Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя столичного управления МЧС. "Подтверждаем информацию о возгорании здания музея на Вохнонке", - отметил собеседник агентства.

По данным агентства, в здании, где происходит пожар, располагается Музей личных коллекций Пушкинского музея. Источник РИА "Новости" в экстренных службах сообщил, что из вентиляционной трубы идет густой черный дым.

"Интерфакс" со ссылкой на собственный источник передает, что пожар в Пушкинском музее возник в системе вентиляции. По его словам, из здания были эвакуированы более 30 человек.

Примерно в 15:30 сотрудникам экстренных служб удалось справиться с пожаром. "Источник возгорания ликвидирован. Это было не главное здание музея, а одно из зданий, на Волхонке,10", - уточнил собеседник агентства.

В настоящий момент на месте продолжают работать пожарные. Обстоятельства произошедшего пока уточняются.

Пушкинский горит! #пожар #москва #пушкинскиймузейгорит

Публикация от Egle (@evgenia_dudnikova)

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Пятница, 3 ноября 2017 г. // Последняя новость 15:42
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