В центре Москвы загорелось одно из зданий Пушкинского музея

В пятницу днем в центре Москвы загорелось одно из зданий Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, сообщает РИА "Новости"
со ссылкой на представителя столичного управления МЧС. "Подтверждаем информацию о возгорании здания музея на Вохнонке", - отметил собеседник агентства.
По данным агентства, в здании, где происходит пожар, располагается Музей личных коллекций Пушкинского музея. Источник РИА "Новости" в экстренных службах сообщил, что из вентиляционной трубы идет густой черный дым."Интерфакс"
со ссылкой на собственный источник передает, что пожар в Пушкинском музее возник в системе вентиляции. По его словам, из здания были эвакуированы более 30 человек.
Примерно в 15:30 сотрудникам экстренных служб удалось справиться с пожаром. "Источник возгорания ликвидирован. Это было не главное здание музея, а одно из зданий, на Волхонке,10", - уточнил собеседник агентства.
В настоящий момент на месте продолжают работать пожарные. Обстоятельства произошедшего пока уточняются.