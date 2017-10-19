Опыт выявления незаконных построек в Подмосковье могут распространить на Новую Москву Городская инфраструктура Рубрики: Недвижимость

MoscowRegionalBTI / YouTube



"На первом этапе кампании была проведена аэрофотосъемка территории области, показавшая все построенные объекты. Затем мы сравнили полученные данные со сведениями единого госреестра недвижимости и налоговой базы", - рассказал министр имущественных отношений Подмосковья Андрей Аверкиев. Все строения, обнаруженные на снимках, но не зафиксированные документально, были собраны в отдельный реестр, размещенный на главной странице портала госуслуг Московской области и официальном сайте областного минимущества. Чтобы проверить наличие долгов за тем или иным участком, нужно ввести в пустую графу реестра его кадастровый номер. За актуальностью данных следят более двух тысяч сотрудников местных администраций.



За время кампании легализовано более 280 тысяч капитальных строений, чьи владельцы уже в этом году заплатят порядка 960 миллионов рублей в счет налогов. При этом в министерстве опровергают информацию о том, что дачников, не успевших зарегистрировать недвижимое имущество до конца этого года, заставят оплатить



Помимо реестра неучтенных построек, в подмосковных муниципалитетах создан "пеший десант" - исполнительные группы, которые обходят собственников неучтенных строений и вручают им уведомления о необходимости зарегистрировать постройки. Аналогичные уведомления рассылают гражданам, зарегистрированным на областных порталах "Добродел", МосОблЕИРЦ и "Мособлгаза". До конца года в области надеются вовлечь в налоговый оборот еще порядка 300 тысяч капитальных построек, а в дальнейшем этот опыт планируют внедрить и в Новой Москве. В сентябре прошлого года в Подмосковье стартовала кампания по вовлечению в налоговый оборот незарегистрированной недвижимости. За это время на территории области было выявлено более 900 тысяч неучтенных объектов, большая часть которых находится на дачных участках. Вслед за Подмосковьем опыт решили перенять и в Новой Москве, пишет "Российская газета" "На первом этапе кампании была проведена аэрофотосъемка территории области, показавшая все построенные объекты. Затем мы сравнили полученные данные со сведениями единого госреестра недвижимости и налоговой базы", - рассказал министр имущественных отношений Подмосковья Андрей Аверкиев. Все строения, обнаруженные на снимках, но не зафиксированные документально, были собраны в отдельный реестр, размещенный на главной странице портала госуслуг Московской области и официальном сайте областного минимущества. Чтобы проверить наличие долгов за тем или иным участком, нужно ввести в пустую графу реестра его кадастровый номер. За актуальностью данных следят более двух тысяч сотрудников местных администраций.За время кампании легализовано более 280 тысяч капитальных строений, чьи владельцы уже в этом году заплатят порядка 960 миллионов рублей в счет налогов. При этом в министерстве опровергают информацию о том, что дачников, не успевших зарегистрировать недвижимое имущество до конца этого года, заставят оплатить налоговую просрочку . Теоретически с 2018 года незарегистрированные постройки будут признавать самостроем, подлежащим сносу и начислять собственнику двойной земельный налог, однако ни одна из этих норм пока что не принята.Помимо реестра неучтенных построек, в подмосковных муниципалитетах создан "пеший десант" - исполнительные группы, которые обходят собственников неучтенных строений и вручают им уведомления о необходимости зарегистрировать постройки. Аналогичные уведомления рассылают гражданам, зарегистрированным на областных порталах "Добродел", МосОблЕИРЦ и "Мособлгаза". До конца года в области надеются вовлечь в налоговый оборот еще порядка 300 тысяч капитальных построек, а в дальнейшем этот опыт планируют внедрить и в Новой Москве.



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