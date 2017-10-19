NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
3
ноября
pda
Поиск
Архив

В Подмосковье могут изменить требования к обслуживанию лифтов после аварии в жилом доме
3 ноября 2017 г. | Время публикации 13:52 | Последние изменения 14:34
Рубрики: Коммунальное хозяйство  
 
Moscow-Live.ru
После инцидента с падением лифта в доме в Московской области местные управляющие компании могут обязать заключать договоры со специализированными фирмами для проведения постоянного контроля технического состояния лифтов. депутаты Мособлдумы обсудят соответствующие изменения в региональный закон, сообщил агентству "Москва" заместитель председателя комитета регионального парламента по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов. Инцидент с падением лифта произошел накануне в одном из жилых комплексов в Ленинском районе Подмосковья. Когда люди спускались с 25-го этажа, оборвался металлический трос, пробивший потолок кабины, а лифт внезапно полетел вниз. Жизнь пассажиров спас страховочный механизм. Об этом сообщает M24.ru.

"Мы зашли в лифт на 25-м этаже, с собакой поехали погулять, нажали кнопку, лифт начал движение и примерно через 40 секунд произошел резкий хлопок. Затем непонятно, что произошло, затем было ускорение, мы присели, лифт был полон пыли, провалился потолок, и упала сквозь потолок цепь", — рассказывает один из очевидцев.

Как выяснилось, лифт упал между первым и вторым этажом, и пострадавшим пришлось просидеть в заблокированной кабине около часа. Вызвать диспетчера не удавалось. Сам дом при этом был сдан чуть больше года назад, однако проблемы с лифтами там возникают не впервые. Пострадавшие намерены написать заявление в полицию и требовать от управляющей компании разобраться в техническом состоянии лифтов.

В Мособлдуме заявили, что будут требовать внесения изменений в законодательство, на основании которых управляющим компаниям будет предписано заключать договоры на постоянное обслуживание лифтового хозяйства со специализированными организациями или содержать специалистов по ремонту и обслуживанию лифтов. Сейчас же управляющие компании стараются минимизировать свои затраты, и заключают договоры лишь на разовое обслуживание. В то же время инцидент с лифтом может быть вызван и конструктивными неполадками.

Подобные же ситуации нередки и в Москве: по наблюдениям активистов, Государственная жилищная инспекция проводит проверки по сообщениям о плохо работающих лифтах крайне формально, а лифтами в столице управляют подставные компании. Осенью прошлого года, когда лифт с людьми рухнул в доме в Химках, его предпочли отключить, отказавшись от ремонта.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
В химкинской многоэтажке сломанные лифты отключили вместо ремонта
10 ноября 2016 г.
В химкинской многоэтажке сломанные лифты отключили вместо ремонта
С конца октября в высотном доме на улице Московской функционирует только один лифт - грузовой, который спускается с верхнего этажа вниз без остановок. Остальные же лифты никто не меняет и не ремонтирует.
2 августа 2016 г.
18 января 2016 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
3.11.2017   15:42
7
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 3 ноября 2017 г. // Последняя новость 15:42
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>