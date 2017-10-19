В Подмосковье могут изменить требования к обслуживанию лифтов после аварии в жилом доме

10 ноября 2016 г. В химкинской многоэтажке сломанные лифты отключили вместо ремонта

С конца октября в высотном доме на улице Московской функционирует только один лифт - грузовой, который спускается с верхнего этажа вниз без остановок. Остальные же лифты никто не меняет и не ремонтирует.