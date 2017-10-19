В Подмосковье могут изменить требования к обслуживанию лифтов после аварии в жилом доме

После инцидента с падением лифта в доме в Московской области местные управляющие компании могут обязать заключать договоры со специализированными фирмами для проведения постоянного контроля технического состояния лифтов. депутаты Мособлдумы обсудят соответствующие изменения в региональный закон, сообщил агентству "Москва"
заместитель председателя комитета регионального парламента по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов.
Инцидент с падением лифта произошел накануне в одном из жилых комплексов в Ленинском районе Подмосковья. Когда люди спускались с 25-го этажа, оборвался металлический трос, пробивший потолок кабины, а лифт внезапно полетел вниз. Жизнь пассажиров спас страховочный механизм. Об этом сообщает M24.ru
.
"Мы зашли в лифт на 25-м этаже, с собакой поехали погулять, нажали кнопку, лифт начал движение и примерно через 40 секунд произошел резкий хлопок. Затем непонятно, что произошло, затем было ускорение, мы присели, лифт был полон пыли, провалился потолок, и упала сквозь потолок цепь", — рассказывает один из очевидцев.
Как выяснилось, лифт упал между первым и вторым этажом, и пострадавшим пришлось просидеть в заблокированной кабине около часа. Вызвать диспетчера не удавалось. Сам дом при этом был сдан чуть больше года назад, однако проблемы с лифтами там возникают не впервые. Пострадавшие намерены написать заявление в полицию и требовать от управляющей компании разобраться в техническом состоянии лифтов.
В Мособлдуме заявили, что будут требовать внесения изменений в законодательство, на основании которых управляющим компаниям будет предписано заключать договоры на постоянное обслуживание лифтового хозяйства со специализированными организациями или содержать специалистов по ремонту и обслуживанию лифтов. Сейчас же управляющие компании стараются минимизировать свои затраты, и заключают договоры лишь на разовое обслуживание. В то же время инцидент с лифтом может быть вызван и конструктивными неполадками.
Подобные же ситуации нередки и в Москве: по наблюдениям активистов, Государственная жилищная инспекция проводит проверки по сообщениям о плохо работающих лифтах крайне формально
, а лифтами в столице управляют подставные компании
. Осенью прошлого года, когда лифт с людьми рухнул в доме в Химках, его предпочли отключить
, отказавшись от ремонта.