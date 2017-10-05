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Кафе, аптеки и минимаркеты появятся на станциях МЦК с нового года
3 октября 2017 г. | Время публикации 08:31 | Последние изменения 11:26
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
На шести станциях Московского центрального кольца с начала 2018 года заработают аптеки, минимаркеты, кофейни, точки продажи прессы, закусочные и рестораны. Также свои магазины там смогут открыть торговцы промтоварами, товарами импульсного спроса и сезонными продуктами. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Магазины и кафе площадью от 10 до 400 квадратных метров появятся на станциях МЦК Деловой Центр, Верхние Котлы, Новохохловская, Измайловский Парк, Стрешнево и Панфиловская. Также предусмотрены торговые помещения со свободной специализацией, которую предприниматели должны согласовать с МКЖД. К примеру, на станциях МЦК могут открыться сервисные пункты по изготовлению ключей, ремонту одежды и обуви, мини-офисы мобильных операторов и туристических агентств.

Арендаторов торговых площадей выберут с помощью открытых электронных аукционов, которые проведут с октября по декабрь этого года. Сами же точки откроются на станциях МЦК в начале 2018 года.

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