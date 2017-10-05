Единороссы устроили демарш на заседании Совета депутатов в Черемушках

Представители "Единой России", оказавшиеся в меньшинстве по результатам муниципальных выборов 10 сентября, устроили демарш на заседании Совета депутатов в Черемушках 2 октября. После того, как новоизбранные депутаты не позволили председательствовать бывшей главе муниципального образования Екатерине Минаевой, чьи полномочия истекли еще 20 сентября, Минаева и пятеро действующих депутатов-единороссов демонстративно покинули заседание.
По итогам выборов кресла в Совете депутатов Черемушек получили пятеро представителей КПРФ и два депутата от "Яблока". "Единой России" досталось только пять мандатов. Екатерина Минаева, которая на прошлых выборах баллотировалась как самовыдвиженка, а на этих шла от "Единой России", не получила нужного числа голосов.
"...не обнаружив себя в списках нового созыва, Екатерина Васильевна решила любой ценой сохранить за собой место главы муниципального округа и заодно председателя. Посовещавшись с товарищами по партии, экс-глава принимает решение делать вид, что полномочиями ее наделили не на пять лет, а практически пожизненно", - пишет
депутат Юлия Щербакова.
Кроме того, аппарат муниципалитета внезапно изменил повестку перед собранием, убрав из нее половину ранее преложенных депутатами вопросов. Среди них - проведение турнира по боулингу на денежный приз главы управы, в котором новый созыв депутатов заподозрил "междусобойчик для своих", сообщается на странице "Команда Ч"
в Facebook.
После того, как депутаты большинством голосов избрали временным председателем заседания Елену Селькову из КПРФ и вернулись к изначальной повестке, "Минаева начала громко кричать, вместе с ней кричали ещё два человека из числа жителей", рассказывает Селькова на странице "Честные Черемушки"
.
"Через несколько минут Минаева, прокричавшись, поднялась с самовольно занятого ею места за столом, где проходило заседание Совета депутатов, и ушла в неизвестном направлении", - пишет Селькова. Вслед за ней в нарушение регламента заседание самовольно покинули пять единороссов, все сотрудники управы, от которых депутаты ждали доклада по вопросам повестки, и сотрудница аппарата, которая должна была вести протокол.
"В ближайшее время будет поднят вопрос о неполном служебном соответствии данной сотрудницы, о грубейшем нарушении ею должностных обязанностей. С соответствующими правовыми последствиями в рамках действующего трудового законодательства", - сообщила Селькова. После демарша заседание продолжилось: оставшиеся семь депутатов составили кворум, однако вопрос об избрании главы пришлось перенести, так как для этого нужно 8 голосов.
Первое после выборов заседание Совета депутатов Черемушек тоже не обошлось без скандала. Депутаты хотели поставить вопрос об освобождении Минаевой от должности в соответствии с законом, но председательствующая старейшина, представительница "Единой России", отказалась выносить его на голосование и объявила перерыв, а потом и вовсе закрыла собрание "в связи с беспорядком".