В соцсетях высмеяли ЦОДД за "фэйл" с фотографией собственной машины посреди пешеходной зоны

19 июля 2017 г. Верховный суд не внял жалобе на избыточные и произвольно расставленные по Москве запрещающие знаки

Истец добивался исключения из ПДД знаков о запрете остановки и стоянки, так как в правилах и без того дается обширный список "запретных" мест. К тому же, единых принципов установки таких знаков нет, чем, по мнению истца, злоупотребляют власти Москвы.