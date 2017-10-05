В охранной зоне Ленинского проспекта ради строительства колодцев вырубают деревья

2 октября 2017 г. Москвичи устроили в Покровском-Стрешнево флешмоб в защиту "ядовитого" пруда, который хотят забетонировать

Около 500 человек встали вокруг Иваньковского пруда в знак протеста против планов замостить его бетоном. Флору и фауну пруда объявили опасной. После благоустройства пруд может превратиться в безжизненную яму.