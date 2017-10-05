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В столице "заминировали" два вуза, школу и жилой дом
3 октября 2017 г. | Время публикации 09:57
Рубрики: Происшествия  
 
Global Look Press
В столице проверяется очередная серия анонимных сообщений об угрозе взрывов. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах города, звонки об угрозах взрыва поступили по адресам, где расположены Московский государственный областной университет (Рижский проезд, д. 15, к. 2), Московский политехнический университет (ул. Павла Корчагина, д. 22) и гимназия номер 1503 (ул. Павла Корчагина, 12). Еще один звонок поступил по адресу ул. Павла Корчагина, 3, где находится жилой дом.

Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. По данным источника в силовых структурах, за это время было якобы "заминировано" около 1300 объектов в более 100 городах России. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. с 13 сентября столичные правоохранители приняли более 300 анонимных звонков о взрывах, было эвакуировано около 220 тысяч человек. Возбуждено шесть уголовных дел.

Откуда поступали звонки, доподлинно неизвестно. Предполагалось, что сообщения шли с Украины либо от группы хакеров из Брюсселя. СМИ также сообщали, что в причастности к организации массовых звонков о "минировании" подозревается житель Ставропольского края, связанный с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство". ФСБ не подтвердила эту информацию.
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