Эксперт усомнился в разумности мэрии, продлившей программу "Моя улица" до декабря Рубрики: Городская инфраструктура

Moscow-Live.ru



По мнению эксперта, продолжать работы по благоустройству в это время года "не совсем разумно". "Риски, конечно, велики, потому что погода уже нестабильна, могут неделями идти дожди, а может в конце октября и снег неожиданно выпасть. В этих условиях есть риск того, что земля промерзнет, и грунт как-то себя нестабильно себя поведет, из-за чего, например, на зданиях могут возникнуть трещины. Так что не исключено, что в следующем году все надо будет переделывать", - отметил Трофименко.



Как стало известно накануне, столичная мэрия собралась продлить программу "Моя улица" до декабря. За предстоящие два месяца чиновники задумали благоустроить Верхнюю и Нижнюю Радищевскую улицы, Николоямскую, Солянку, Яузскую, Костомаровский проезд, улицу Высоцкого, Большую Полянку, а также закончить реконструкцию Волхонки и Зацепского Вала.



Так, на улице Высоцкого перед музеем создадут парк, а на Верхней Радищевской улице появится выделенная полоса для общественного транспорта, автомобилистам останется по одной полосе в центр и из центра вместо четырех полос. На Николоямской улице организуют первую веломастерскую в городе, а на пересечении Николоямской и Земляного Вала разобьют сквер и установят павильон с небольшим кафе. Под Ульяновской эстакадой вместо парковки появится транзитная зона для пешеходов.



Также до декабря планируется закончить реконструкцию Волхонки, которая превратится в четырехполосный бульвар с зеленой зоной, а пешеходная часть расширится до 17-28 метров. В сквере между Большим Знаменским и Малым Знаменским переулками высадят газон. На Зацепском валу посадят деревья, а перед Бахрушинским музеем восстановят исторический палисадник. Решение городских властей продлить реализацию программы "Моя улица" на весь осенний период сопровождается риском того, что из-за плохой погоды уже на следующий год ремонт придется повторить заново. Такое мнение в беседе с "Коммерсантом" озвучил директор Центра исследований трансопортных проблем мегаполисов Высшей школы экономики Константин Трофименко.По мнению эксперта, продолжать работы по благоустройству в это время года "не совсем разумно". "Риски, конечно, велики, потому что погода уже нестабильна, могут неделями идти дожди, а может в конце октября и снег неожиданно выпасть. В этих условиях есть риск того, что земля промерзнет, и грунт как-то себя нестабильно себя поведет, из-за чего, например, на зданиях могут возникнуть трещины. Так что не исключено, что в следующем году все надо будет переделывать", - отметил Трофименко.Как стало известно накануне, столичная мэрия собралась продлить программу "Моя улица" до декабря. За предстоящие два месяца чиновники задумали благоустроить Верхнюю и Нижнюю Радищевскую улицы, Николоямскую, Солянку, Яузскую, Костомаровский проезд, улицу Высоцкого, Большую Полянку, а также закончить реконструкцию Волхонки и Зацепского Вала.Так, на улице Высоцкого перед музеем создадут парк, а на Верхней Радищевской улице появится выделенная полоса для общественного транспорта, автомобилистам останется по одной полосе в центр и из центра вместо четырех полос. На Николоямской улице организуют первую веломастерскую в городе, а на пересечении Николоямской и Земляного Вала разобьют сквер и установят павильон с небольшим кафе. Под Ульяновской эстакадой вместо парковки появится транзитная зона для пешеходов.Также до декабря планируется закончить реконструкцию Волхонки, которая превратится в четырехполосный бульвар с зеленой зоной, а пешеходная часть расширится до 17-28 метров. В сквере между Большим Знаменским и Малым Знаменским переулками высадят газон. На Зацепском валу посадят деревья, а перед Бахрушинским музеем восстановят исторический палисадник.



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