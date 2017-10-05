В окончательный список программы реновации вошло еще 37 домов, присоединиться к ней больше нельзя

26 сентября 2017 г. Опубликована карта стартовых площадок для строительства по программе реновации

Строительство стартовых домов и переселение в них жителей будет проходить в две волны. В первую включено 59 площадок, расположенных в девяти округах. На 12 площадках дома уже построены и введены в строй.