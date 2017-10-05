Кольца с функциями карты "Тройка" могут появиться в столице к концу октября

Кольца для бесконтактной оплаты с функциями карты "Тройка" могут поступить в продажу во второй половине октября. Как сообщил агентству "Москва"
председатель совета директоров компании PayRing Сергей Лазарев, функционал кольца будет аналогичным транспортной карте "Тройка" и позволит оплатить проезд в метро, наземном транспорте и по Московскому центральному кольцу.
Электронное кольцо PayRing позволяет оплачивать проезд на бесконтактных терминалах и в онлайн-режиме с помощью номера кольца и специального кода. Компания подписала с Московским метрополитеном соглашение и ведет работу по интеграции в кольцо карты "Тройка". Такое транспортное решение, по словам разработчиков, является первым в мире.
"Первые поставки колец могут начаться во второй половине октября. Мы не определяем объем партии, процесс поставок непрерывный, они будут пополняемые. Если спрос на кольца будет выше, то мы увеличим объемы поставок", - рассказал Лазарев. Напомним, летом прошлого года московскую "Тройку" начали выпускать в виде брелока
, но получить ее можно было только в подарок при покупке билетов "Единый" на 90 или 365 дней.
Тогда же появилась и подмосковная "Стрелка" в виде брелока. В конце апреля этого года брелок, объединяющий в себе возможности транспортных карт Москвы и Подмосковья "Тройка" и "Стрелка", появился в свободной продаже
в обычных местах распространения "Тройки" и "Стрелки".