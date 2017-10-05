В Подмосковье закрылась четвертая за год крупная свалка, проблемы с отходами могут усугубиться

В Пушкинском районе Подмосковья 1 октября закрылся полигон твердых бытовых отходов "Царево" - третий за последние несколько месяцев и четвертый в регионе с начала года. Отходы будет принимать полигон "Тимохово" в Ногинском районе, куда уже свозится мусор с крупнейшей в Московской области закрытой балашихинской свалки "Кучино". По словам экологов, власти толком не знают, что делать дальше для разрешения ситуации с мусором, и через пару-тройку лет проблема коллапса встанет с новой силой.
Полигон "Царево", существовавший с 1985 года, закрыли из-за многочисленных нарушений и жалоб местных жителей. "Мы видели много полигонов, но такого безобразия нет нигде, ни одно элементарное правило здесь не выполняется", - рассказал РБК
представитель подмосковного министерства экологии. По данным ведомства, проектные возможности "Царево" давно исчерпаны, полигон уже вышел за отведенный участок. Материалы проверки свалки переданы в полицию.
Из-за того, что отходы придется возить дальше, затраты мусоровывозящих компаний вырастут практически в четыре раза. Министр экологии Московской области Александр Коган не исключил, что после закрытия свалки в Пушкинском районе могут возникнуть "серьезные проблемы с отходами". Такая ситуация возникла в Чеховском районе после закрытия "Кулаковского" полигона: мусоровозы либо не вывозили отходы вовсе, либо сбрасывали их в ближайшие канавы и леса
. А после закрытия "Кучино" жители Москвы и Подмосковья массово жалуются на вонь от сжигания мусора
.
Руководитель токсической программы Гринпис России Алексей Киселев считает, что закрытие полигонов в Подмосковье ни к чему не приведет, так как "одновременно нужно делать так, чтобы отходов было меньше, а здесь никакой работы не проводится". По его словам, чиновники просто не понимают, как исполнять федеральный закон об отходах, и "сейчас мы фактически расхлебываем последствия многолетнего ничегонеделания", передает Business FM
.
Схожей точки зрения придерживается председатель партии "Альянс Зеленых", член Общественной палаты Москвы Александр Закондырин, пишет DW
. По его оценке, за пять лет на решение мусорной проблемы было потрачено примерно 47 миллиардов рублей, но никакой значительной новой инфраструктуры не появилось. При этом мусорный бизнес в столичном регионе "отнюдь не малый": для участия в конкурсе на право обслуживать отдельные территории нужен обеспечительный фонд в 1 миллиард рублей. А крупнейшие частные компании на рынке связаны с известными банкирами и бизнесменами.
Закондырин добавил, что при переполненных полигонах мусоросжигающим заводам, напротив, не хватает загрузки из-за того, что сжигание обходится дороже захоронения. Сортировка и переработка не получают должного развития. Раздельный сбор мусора
, практикуемый в некоторых районах Москвы, не гарантирует того, что отходы потом не окажутся в одной куче на нелегальной свалке. По мнению Закондырина, после закрытия "Царево" администрация будет решать мусорный вопрос в режиме "чрезвычайной ситуации и ручного управления". "Возможно, ей это удастся, но через 2-3 года проблема мусорного коллапса встанет с новой силой", - уверен он.