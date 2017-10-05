РАН: в Москве вероятна теплая зима из-за общей тенденции к потеплению

Зимние месяцы в столице будут более теплыми, чем обычно, из‐за тенденции к потеплению. Об этом в беседе с телеканалом "360 градусов"
заявил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.
Климатолог обратил внимание на то, что некоторые СМИ неверно процитировали его комментарий по поводу погоды на территории московского региона и сделали вывод о том, что зима в столице будет теплой. "Исходя из современных тенденций глобальных изменений климата, действительно следует ожидать более теплую зиму, особенно в январе—феврале. Но давать детерминированный прогноз и говорить, что зима точно будет теплой, во-первых, необоснованно. А во-вторых, прогнозы даются только вероятностные", - заявил он.
Говоря об изменениях климата в московском регионе, Владимир Семенов подчеркнул, что с конца XX века температура воздуха в декабре выросла примерно на 2,5 градуса. В январе она стала выше приблизительно на полтора градуса, а в феврале практически не изменилась. Осень также стала значительно теплее: температуры в октябре и ноябре выросли примерно на два градуса.
Также ученый отметил, что до конца нынешней осени аномальных погодных явлений не прогнозируется, однако в середине октября погода может быть более теплой. Отметим, небольшое потепление ожидается в столице на этой неделе, однако одновременно с этим в столицу придут кратковременные дожди
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