Замглавы столичного управления СК отстранили после жалобы в соцсети на долгое расследование Рубрики: Общество

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве



"Уголовное дело, возбужденное по данному факту в одном из следственных подразделений ГСУ СК России по Москве, расследуется 1 год и 7 месяцев", - сообщает пресс-служба Следсвенного комитета. Бастрыкин поручил проверить ход и объективность расследования этого дела, а также провести служебную проверку в отношении всех сотрудников, которые имели отношение к расследованию и контролировали процесс. На время проверки Ярош остранен от должности.



Сергей Ярош был назначен замглавы столичного главка СК 30 апреля 2016 года. Его преемник Денис Никандров арестован по подозрению в получении взятки от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). Приемная Бастрыкина в соцсети "ВКонтакте" начала работать в июне. Обратиться к руководителю Следственного комитета можно через личное сообщение. Замруководителя Главного следственного управления СК по Москве Сергея Яроша временно отстранили от службы из-за волокиты при расследовании уголовных дел. Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, в конце сентября в приемную главы ведомства Александра Бастрыкина в социальной сети "ВКонтакте" обратилась женщина, сын которой три года назад скончался, предположительно, из-за врачебной ошибки."Уголовное дело, возбужденное по данному факту в одном из следственных подразделений ГСУ СК России по Москве, расследуется 1 год и 7 месяцев", - сообщает пресс-служба Следсвенного комитета. Бастрыкин поручил проверить ход и объективность расследования этого дела, а также провести служебную проверку в отношении всех сотрудников, которые имели отношение к расследованию и контролировали процесс. На время проверки Ярош остранен от должности.Сергей Ярош был назначен замглавы столичного главка СК 30 апреля 2016 года. Его преемник Денис Никандров арестован по подозрению в получении взятки от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). Приемная Бастрыкина в соцсети "ВКонтакте" начала работать в июне. Обратиться к руководителю Следственного комитета можно через личное сообщение.



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