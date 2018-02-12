Противника свалки "Воловичи" под Коломной проверят на экстремизм из-за открытого обращения к местному мэру

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29 марта 2018 г. Уволился директор полигона "Воловичи" под Коломной, где разогнали лагерь протестующих жителей

Директор свалки, закрытия которой жители требуют с прошлого года, уволился по собственному желанию. Накануне участников акции протеста возле полигона задерживал ОМОН. Однако власти пообещали жителям принять ряд мер.

28 марта 2018 г. Под Коломной на четвертые сутки акции против полигона "Воловичи" начались задержания

25 марта 2018 г. Под Коломной жители перекрыли дорогу к местному мусорному полигону