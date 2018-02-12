Противника свалки "Воловичи" под Коломной проверят на экстремизм из-за открытого обращения к местному мэру

Подмосковного активиста Вячеслава Егорова, выступающего против мусорного полигона "Воловичи" под Коломной, вызвали в полицию и предупредили о проверке на экстремизм его обращения в Facebook к главе муниципального образования Денису Лебедеву. Об этом активист рассказал "ОВД-Инфо"
и написал в своем Facebook
.
По словам Егорова, текст направили на экспертизу, так как, по мнению правоохранителей, в нем "есть возбуждение ненависти либо вражды к группе лиц - чиновникам". Активист отметил, что заключения еще нет. "Опять придут с обыском, видимо опять изымут комп и телефон. Ну, ок. Нам не привыкать", - прокомментировал он.
Речь идет о посте Егорова, опубликованном 28 февраля
- через две недели после крупного митинга
против свалки "Воловичи". Обращаясь к главе Коломны, активист писал, что власти не обращают внимания на требования жителей, которых не устраивает "смысловая конструкция императива "уже все решено, мы все равно будем возить к вам мусор с превышением объемов и потом построим новый полигон и заводы".
"Нет, ничего без нас вы не решите; нет, ничего без нас вы не построите; нет, вы не будете завозить мусор со всеми мыслимыми нарушениями", - говорится в посте. Егоров также заявил, что активисты поднимут на борьбу весь округ: "Будут другие митинги и более массовые акции, будет не 40, а 100 тысяч подписей, будут суды и уголовные дела, будет все то, чего так не любит наша власть, - публичное противостояние, участие в котором не примут только госслужащие (и то не все)".
Концовка поста посвящена выборам президента, в ней Егоров намекал, что жителей округа будут склонять к тому, чтобы не голосовать за Владимира Путина, так как "даже обращение практически трети населения, имеющего право голоса, к президенту не дает результатов". Данная тактика, по мысли автора поста, также негативно сказалась бы на губернаторе Подмосковья Андрее Воробьеве и мэре Коломны.
Активные протесты против свалки "Воловичи" под Коломной проходят с февраля. После закрытия полигона "Кучино" в Балашихе нагрузка на него возросла. По словам активистов, ежедневно в "Воловичи" приезжает 200-300 грузовиков с мусором. Коломенцы жалуются на зловоние и плохое самочувствие, они выступают против расширения свалки и подвоза московского мусора.
Жители круглосуточно дежурят около полигона, люди неоднократно перекрывали дорогу к нему
. Также в Коломне прошло несколько крупных митингов, активистов задерживали.
После очередной акции протеста глава Коломны Денис Лебедев встретился с инициативной группой жителей и пообещал, что "Воловичи" расширять не будут
, а новое место захоронения отходов разместится в другом месте, где "полигон не будет беспокоить жителей".