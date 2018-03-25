На полигоне "Воловичи" обнаружен разлив фильтрата

На подмосковном полигоне "Воловичи", возле которого на прошлой неделе задержали несколько человек, обнаружен разлив фильтрата. Об этом сообщили РБК
в министерстве экологии и природопользования Московской области по итогам проведенной в марте внеплановой выездной проверки полигона.
"После проведения лабораторного анализа проб воды и воздуха в месте разлива фильтрата будет определена сумма ущерба окружающей среде, которая будет предъявлена к возмещению эксплуатирующей полигон организации", - сообщили в Минэкологии, отметив, что были выявлены и другие нарушения. О каких именно дополнительных нарушениях идет речь, не сообщается.
Как пояснил координатор токсической программы Гринпис Алексей Киселев, свалочный фильтрат - это воды, которые проходят через полигон: растаявший снег, дождь или влага, которая поступает вместе с отходами. После того, как под давлением массы отходов и работающей техники фильтрат начинает выходить из тела полигона, специальные отводящие каналы собирают влагу, выходящую из полигона и отправляют в изолированный канал, не давая попасть в окружающую среду. По каналу фильтрат поступает в очистные сооружения, после чего вода отправляется в систему канализации или очищается и поступает в водные объекты. В фильтрате могут содержаться полуразложившиеся органические вещества, тяжелые металлы и нефтепродукты: смешавшись с грунтовыми и талыми водами, фильтрат может распространиться на несколько километров и загрязнить почву и водоемы.
Осенью 2017 года полигон проверяли специалисты Роспотребнадзора, которые также обнаружили многочисленные нарушения: контрольно-дезинфицирующая установка на выезде из полигона требовала реконструкции, а для дезинфекции ходовой части мусоровозов использовался препарат "Бриллиант", область применения которого "не отвечает заявленным целям".
По данным местного Роспотребнадзора, на момент внеплановой проверки обработка ходовой части мусоровозов не производилась вообще, что несет угрозу распространения брюшного тифа и сибирской язвы, так как на полигоне имеется скотомогильник. В пресс-службе Роспотребнадзора не ответили на запрос, тогда как в Министерстве экологии и природопользования Московской области заявили, что никаких скотомогильников на территории полигона не обнаружили.
Полигон "Воловичи" вблизи одноименной деревни Коломенского городского округа работает с 1990 года, его площадь составляет 22 гектара. Свалка изначально принимала только местный мусор, но после закрытия полигонов в Подмосковье нагрузка резко увеличилась. По словам местных жителей, за полгода "Воловичи" разрослись "в десятки раз", мусорные кучи видно из домов, стоящих на расстоянии пяти километров. Жители Коломны с 25 марта ежедневно устраивали протесты против ввоза иногороднего мусора на свалку "Воловичи", блокируя мусоровозы
.
Вечером 28 марта к полигону приехал ОМОН, было задержано, по разным данным, от трех до 30 человек
, включая женщину с ребенком. Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев заявил, что мероприятие около полигона "переросло, скажем так, в посиделки", и со стороны УВД было принято решение о наведении порядка на территории силами полиции. Вечером 28 марта Лебедев встретился с инициативной группой жителей и пообещал, что расширения полигона не будет, а рекультивация свалки начнется в 2019 году. Систему принудительной дегазации планируется запустить к июлю, ее возведение будет стоить примерно 200 миллионов рублей. По итогам протестов стало известно, что директор свалки уволился с этой должности
по собственному желанию.