На полигоне "Воловичи" обнаружен разлив фильтрата

29 марта 2018 г. Уволился директор полигона "Воловичи" под Коломной, где разогнали лагерь протестующих жителей

Директор свалки, закрытия которой жители требуют с прошлого года, уволился по собственному желанию. Накануне участников акции протеста возле полигона задерживал ОМОН. Однако власти пообещали жителям принять ряд мер.