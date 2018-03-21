Семья "девочки в розовом" из Волоколамска опровергла информацию о поездке в Голландию за счет подмосковных властей

25 марта 2018 г. Девочка, пригрозившая сделать "кхыть!" Воробьеву, вошла в инициативную группу по борьбе со свалкой "Ядрово"

Десятилетняя Таня прославилась на этой неделе, когда подобралась поближе к губернатору Московской области Андрею Воробьеву, указала на него пальцем и угрожающе провела рукой по горлу.