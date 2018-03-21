Семья "девочки в розовом" из Волоколамска опровергла информацию о поездке в Голландию за счет подмосковных властей

Власти Московской области оплатили экскурсию на предприятие по переработке мусора в Голландию для семьи девочки Тани из Волоколамска, известной как "девочка в розовом". Как заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, семья девочки уезжает в Голландию, чтобы посмотреть, как ведется местная переработка мусора. Семья девочки эту информацию опровергла.
"Наши ребята связывались с ее семьей. Они сейчас уезжают в Голландию, для того чтобы посмотреть, как ведется переработка мусора там. Они едут на экскурсию за наш счет", — сказал Воробьев, слова которого приводит РИА "Новости".
При этом мама девочки в беседе с телеканалом "Дождь" сообщила, что путевку им не выдали, а ее заграничный паспорт находится на переоформлении, так как у него закончился срок действия. Кроме того, в поездку в Нидерланды семью девочки пригласила голландская сторона.
"Мне пока лично ничего не дали. На руках нету ничего, паспорт у меня в паспортном столе, потому что закончился срок действия. Разговор про путевки был, не отрицаю, но я с географией не очень хорошо дружу. Мне было сказано, что голландцы, которые собираются у нас здесь работать, якобы предлагают нам с ребенком съездить к ним и посмотреть, как они перерабатывают мусор. Никакой конкретики не было", - сказала Татьяна Лозова.
Отметим, что рекультивацию полигона будет вести голландская компания "Multriwell BV", ее представители остались удовлетворены тем, как идет подготовка к дегазации полигона. "Видим, что она идет хорошо, что правильные углы делаются. Мы привезем большой экскаватор, будем делать проколы для сбора газа, газ будет собираться в единую систему и сжигаться", - заявил проект-менеджер компании Фрэнк Верной, слова которого приводит Telegram-канал губернатора Подмосковья. Все работы будут закончены к 15 июня.
Девочка Таня получила известность благодаря участию в стихийном митинге возле больницы, куда утром 21 марта привезли несколько десятков детей, предположительно отравившихся из-за выброса сероводорода на полигоне "Ядрово". Таня пробралась поближе к присутствовавшему на месте губернатору Московской области Андрею Воробьеву, показала на него пальцем, а затем провела рукой по горлу.
Сама она рассказала, что таким образом "просто выразила свои эмоции". Мама девочки, в свою очередь, отметила, что в жесте Тани не было жестокого подтекста. Впоследствии стало известно, что девочка вошла в инициативную группу по решению проблем полигона.
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