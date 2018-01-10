Малоэтажные дома Немецкого рынка признаны объектами культурного наследия

Купеческие малоэтажные дома Немецкого рынка в Москве признаны выявленными объектами культурного наследия. Как сообщается на сайте мэра столицы
, здания на улице Фридриха Энгельса были построены в XIX-XX веках и полностью сохранили свой исторический облик. Самый старый дом, взятый под охрану, датируется 1825 годом.
"Каждое строение - это прекрасный пример малоэтажного купеческого дома XIX века с торговыми помещениями на первом этаже и жилыми - на втором. Ансамбль зданий полностью отражает облик всей Немецкой слободы. При этом они практически полностью сохранили свой исторический вид, можно и сейчас увидеть лепной штукатурный декор, арочные окна, гладкую плитку в облицовке этих домов", - отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов. Он добавил, что теперь эти объекты находятся под охраной государства. Дома нельзя сносить, нельзя нарушать их исторический облик, а любые ремонтные и реставрационные работы должны проходить под контролем Мосгорнаследия и согласовываться с ним.
Между тем внимание к зданиям со стороны Мосгорнаследия еще не означает, что на них не могут состояться незаконные работы: 5 января на горячую линию ведомства поступил звонок по поводу сноса фабрики торгового дома "Братья А. и С. Ивановы". Сотрудник департамента выдал предписание приостановить незаконные работы, однако активисты "Архнадзора" на следующий день выяснили, что работы продолжаются. В итоге застройщик не только снес фасад
, но и проигнорировал предписание об остановке работ.
А в марте Мосгорнаследие остановило несанкционированные работы в жилом доме с лавками Золотаревой-Финогеновых
. В ходе проверки был зафиксирован демонтаж перегородки и напольного покрытия, в здании была сбита штукатурка и расшиты потолки. В феврале 2018 года Мосгорнаследием был согласован проект приспособления части помещений, однако разрешение на проведение работ по сохранению не выдавалось. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, инициатору работ грозит штраф в размере от двухсот тысяч до пяти миллионов рублей.