СК: пожар в торговом центре "Персей для детей" начался со складов ткацкой фабрики

4 апреля 2018 г. Уголовное дело по двум статьям возбуждено после пожара и гибели человека в ТЦ "Персей для детей"

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности. В пожаре погиб сотрудник торгового центра, пострадали шестеро пожарных. Основная версия причин пожара - короткое замыкание.