СК: пожар в торговом центре "Персей для детей" начался со складов ткацкой фабрики

Следствие установило очаг возгорания в торговом центре "Персей для детей"
на востоке Москвы. Как сообщается в официальном Telegram-канале
ведомства, сам ТЦ располагается на четырех этажах здания на Малой Семеновской улице, 28, а пятый и шестой этажи занимают склады ткацкой фабрики, где и произошел пожар.
На месте происшествия продолжает работать группа следователей и криминалистов ГСУ СК по Москве. Производится осмотр места происшествия, изымается интересующая следствие документация, устанавливаются владельцы складских помещений, говорится в сообщении.
Начальник ГУ МЧС по Москве Илья Денисов рассказал ТАСС, что благодаря действиям пожарных, пострадавших при тушении торгового центра, удалось не допустить распространения огня и спасти находившихся в здании людей.
"Двое пострадавших сотрудников сдерживали натиск огня, не давая ему распространиться на торговые павильоны, поскольку первоначально была угроза распространения огня. Еще четверо пожарных пострадали, когда эвакуировали людей из здания", - сказал он.
Напомним, в пожаре погиб
сотрудник ткацкой фабрики: он "потерял ориентацию в задымленном помещении и не нашел выход из здания", сообщил Денисов. Пострадали шестеро пожарных, двое из них госпитализированы вертолетами в тяжелом состоянии. Остальные четверо находятся в состоянии средней степени тяжести, угрозы для их жизни, по словам Денисова, нет.
По факту пожара возбуждено уголовное дело
о причинении смерти по неосторожности и халатности. Основная версия причин пожара - замыкание электропроводки. "Сейчас сотрудники занимаются тем, что из помещений торгового центра удаляется дым, будут проводиться работы по изучению причин пожара. По времени, я не думаю, что это займет больше полутора-двух часов", - сказал начальник столичного главка МЧС (цитата по РИА "Новости"
).
По данным Денисова, Госпожнадзор проверял торговый центр в марте этого года. В момент проверки одно нарушение оставалось неустраненным, но на возникновение пожара и ход тушения это не повлияло, отметил начальник ГУ МЧС. По данным "Спарк-Интерфакс", корпуса шерстопрядильной фабрики проверялись ежегодно. В 2016-м и 2017 годах было выявлено по два нарушения, в 2015 году - четыре.
Как сообщает ТАСС, "Персей для детей" входит в сеть пяти торговых центров детских товаров, расположенных в разных районах Москвы. Управляет сетью ООО "Группа компаний "Персей", принадлежащая депутату муниципального образования Старая Купавна Борису Тритенко.
"Персей для детей" на Малой Семеновской улице открылся 16 марта 2009 года в реконструированном шестиэтажном здании общей площадью более 10 тысяч квадратных метров. Помещения арендованы у ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика". Сам торговый центр, площадью 6 тысяч квадратных метров, занимает первые четыре этажа.
Помимо торговых точек, на первом этаже находится зона отдыха, на третьем - кафе, игровая комната, салон красоты и детский клуб. Пятый и шестой этажи занимает склад готовой продукции фабрики игрушек, также арендуемый "Персеем".
Группа компаний "Персей" также управляла одноименным обувным центром около станции метро "Водный стадион". Он стал крупнейшим объектом, снесенным в феврале 2017 года в ходе четвертой волны демонтажа "самостроя"
.