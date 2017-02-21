Гудков предложил оппозиции выдвинуть единого кандидата на пост мэра Москвы с помощью праймериз

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков предложил пяти демократическим партиям провести праймериз, чтобы выдвинуть единого кандидата на сентябрьских выборах мэра Москвы. Еще год назад он говорил
, что планирует побороться за кресло столичного градоначальника и стать единственным демократическим кандидатом. Предложенная Гудковым процедура праймериз вызвала неоднозначную реакцию среди оппозиционеров.
Гудков напомнил, что сейчас ни один оппозиционный кандидат в мэры не сможет пройти муниципальный фильтр
без поддержки "Единой России". Проведение праймериз и выбор единого кандидата, по его мнению, "резко повышает вероятность" прохождения фильтра. "Если на демократическом фланге будет несколько малозначительных кандидатов, власти будет гораздо проще отказать им в регистрации, нежели кандидату, поддержанному всеми демократическими силами", - пишет политик в своем Facebook
.Мундепам-единороссам велели не допускать оппозиционеров к выборам мэра
На первом этапе Гудков предлагает провести голосование среди независимых муниципальных депутатов: кандидатами могут стать те, кто заручится поддержкой десяти депутатов или одной из указанных политических сил. Вторым этапом праймериз должно стать "голосование широкого круга сторонников из числа жителей Москвы", причем на реальных участках, а не в интернете.
"Если по результатам голосования в двух турах побеждает один из кандидатов, он объявляется выигравшим праймериз. Если же голосование среди муниципальных депутатов выиграл один человек, а среди сторонников другой, то проводится третий этап праймериз. На нем из двух человек выбирает круглый стол основных политических сил демократического толка", - объяснил Гудков.
Праймериз, по задумке политика, также предполагают презентацию программ и команд кандидатов, проведение дебатов. Он пригласил сторонников и оппонентов обсудить праймериз на московском муниципальном съезде 14 апреля.Оппозиция увидела в идее Гудкова попытку воспроизвести муниципальный фильтр
Первым на предложение Гудкова отреагировал глава совета муниципальных депутатов Красносельского района Илья Яшин. "Мне такая идея кажется неудачной, потому что по сути Гудков предлагает заменить реальные праймериз на своего рода междусобойчик. В его конструкции права голоса лишены обычные москвичи, наши сторонники, которые в сентябре и будут голосовать на выборах", - пишет
он.
По мнению Яшина, "именно избиратели должны определить единого кандидата от демократической оппозиции. Все остальные "схемы" - это профанация и попытка подстроить процедуру под конкретного политика". Яшин считает, что муниципальным депутатам надо принять активное участие лишь в организации праймериз - инициировать их, утвердить правила и сформировать избирательную комиссию.
"Однако депутаты не должны решать за москвичей, кто будет представлять их интересы на выборах мэра", - подчеркнул он. Отвечая на вопрос Znak.com
о своем возможном участии в выборах мэра, Яшин сказал, что пока не готов это обсуждать "по одной простой причине - сейчас приоритетом является определение процедуры, а не фамилии кандидата".
Лидер "Яблока" Эмилия Слабунова сообщила "Коммерсанту"
, что партия готова обсуждать идею Гудкова. "Обсуждать будем. Для этого нужно понимать всю линейку кандидатов, все политические силы, которые готовы в этом участвовать", - сказала она. Ранее Гудков претендовал на выдвижение кандидатом в мэры именно от "Яблока" и считал, что партия поддержит именно его, а не лидера московского отделения Сергея Митрохина.
Сам Митрохин к идее праймериз отнесся скептически. "Само слово "праймериз" совершенно ничего не означает. Эта идея ни о чем, нет отработанной процедуры. Все попытки проведения оппозиционных праймериз, которые мы видели ранее, например, праймериз в так называемый "Координационный совет оппозиции" в 2012 году, закончились скандалом", - напомнил он. При этом Митрохин заявил, что "намерен предложить свою кандидатуру москвичам на выборах, а не на праймериз".
Независимый муниципальный депутат района Зюзино Константин Янкаускас, как и Яшин, подверг сомнению процедуру выдвижения кандидатов на пост мэра через муниципальных депутатов. "Я считаю неправильным давать какие-либо преференции муниципальным депутатам или политическим партиям при проведении праймериз на выборах мэра. Мы не для того боремся с антидемократическим "муниципальным фильтром", чтобы потом в той или иной форме воспроизводить его на собственных праймериз", - отметил
он.
Председатель "Открытой России" Андрей Пивоваров сказал Znak.com, что движение поддерживает идею проведения праймериз и будет активно помогать в московской кампании, однако своего кандидата выдвигать не будет, тем более что на своей недавней конференции организация уже приняла решение поддержать Гудкова.
Руководитель штаба Алексея Навального Леонид Волков сообщил изданию, что команда оппозиционера поддерживает саму идею праймериз. Однако проводить их нужно среди широкого круга сторонников - с верификацией и офлайн-участками. "Мы умеем организационно и технически проводить надежные и корректные праймериз. А Гудков по сути предлагает муниципальный фильтр", - считает Волков.