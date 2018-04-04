В Москве загорелся торговый центр "Персей для детей", планировка мешает найти очаг возгорания

Возгорание произошло в четырехэтажном торговом центре "Персей для детей" по адресу: Малая Семеновская, дом 28, строение 19, сообщил в среду ТАСС источник в экстренных службах. По предварительным данным, возгорание возникло на четвертом этаже.
В столичном ГУ МЧС подтвердили информацию. "Предварительно, очаг находится на четвертом этаже. Его площадь и что горит, устанавливается", - сказали в ведомстве. Информация о пострадавших разнится. Источник "Интерфакса" сообщил, что спасатели вывели из здания одного пострадавшего.
По его словам, эвакуировано около 300 человек, при этом на четвертом этаже, возможно, остались люди. Он также отметил, что очаг возгорания не найден, но пожар начался на складе игрушек на четвертом этаже. По данным МЧС, информация о пострадавших не поступала.
В штабе пожаротушения сообщили об эвакуации 115 человек. "Данных о пострадавших нет, ведется проверка задымленных помещений четвертого этажа, где возник пожар", - сказал представитель штаба.
"Из-за сложной планировки пожарным проблематично добраться до очага возгорания. Одновременно ведется поиск возможным пострадавших в галереях ТЦ", - сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Система дымоудаления торгового центра сработала штатно.
По данным источника агентства "Москва" в экстренных службах, в ТЦ загорелась крыша, также пожар начался в складском помещении. "Пострадавших эвакуируют по спасательной лестнице из переходной галереи", - добавил он. Пожару присвоен повышенный, второй номер сложности из пяти.
Торговый центр "Персей для детей" открылся в 2009 году. Там находятся магазины с детской мебелью, одеждой и обувью, колясками, автокреслами, детским питанием, книгами, игрушками. На последнем этаже расположен детский клуб "Афина". Общая площадь ТЦ составляет 10 тысяч квадратных метров.
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