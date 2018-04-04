NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
4
апреля
pda
Поиск
Архив

В Москве загорелся торговый центр "Персей для детей", планировка мешает найти очаг возгорания
4 апреля 2018 г. | Время публикации 13:01 | Последние изменения 15:51
Рубрики: Происшествия  
 
Владимир Панков / YouTube
Возгорание произошло в четырехэтажном торговом центре "Персей для детей" по адресу: Малая Семеновская, дом 28, строение 19, сообщил в среду ТАСС источник в экстренных службах. По предварительным данным, возгорание возникло на четвертом этаже.

В столичном ГУ МЧС подтвердили информацию. "Предварительно, очаг находится на четвертом этаже. Его площадь и что горит, устанавливается", - сказали в ведомстве. Информация о пострадавших разнится. Источник "Интерфакса" сообщил, что спасатели вывели из здания одного пострадавшего.

- Один человек погиб при пожаре в торговом центре "Персей для детей"
- Возбуждено уголовное дело по двум статьям
- Пожар начался со складов ткацкой фабрики

По его словам, эвакуировано около 300 человек, при этом на четвертом этаже, возможно, остались люди. Он также отметил, что очаг возгорания не найден, но пожар начался на складе игрушек на четвертом этаже. По данным МЧС, информация о пострадавших не поступала.

В штабе пожаротушения сообщили об эвакуации 115 человек. "Данных о пострадавших нет, ведется проверка задымленных помещений четвертого этажа, где возник пожар", - сказал представитель штаба.

"Из-за сложной планировки пожарным проблематично добраться до очага возгорания. Одновременно ведется поиск возможным пострадавших в галереях ТЦ", - сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Система дымоудаления торгового центра сработала штатно.

По данным источника агентства "Москва" в экстренных службах, в ТЦ загорелась крыша, также пожар начался в складском помещении. "Пострадавших эвакуируют по спасательной лестнице из переходной галереи", - добавил он. Пожару присвоен повышенный, второй номер сложности из пяти.







Торговый центр "Персей для детей" открылся в 2009 году. Там находятся магазины с детской мебелью, одеждой и обувью, колясками, автокреслами, детским питанием, книгами, игрушками. На последнем этаже расположен детский клуб "Афина". Общая площадь ТЦ составляет 10 тысяч квадратных метров.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
4.04.2018   17:52
6
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 4 апреля 2018 г. // Последняя новость 17:17
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>