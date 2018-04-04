Один человек погиб, трое пожарных пострадали при пожаре в торговом центре "Персей для детей"

4 апреля 2018 г. В Москве загорелся торговый центр "Персей для детей", планировка мешает найти очаг возгорания

Пожар произошел в четырехэтажном торговом центре "Персей для детей" по адресу: Малая Семеновская, дом 28, строение 19. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти. Внутренняя планировка здания не позволяет найти очаг возгорания.