Уголовное дело по двум статьям возбуждено после пожара и гибели человека в ТЦ "Персей для детей"

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности по факту пожара
в торговом центре "Персей для детей" на востоке Москвы, где погиб один человек
. Об этом сообщает официальный Telegram-канал
ведомства.
На месте происшествия организована работа следственной группы. Допрашиваются свидетели и очевидцы, устанавливается точное число людей, находившихся в торговом центре, и площадь возгорания. После ликвидации пожара следователи приступят к осмотру места происшествия, говорится в сообщении.
По уточненным данным, в пожаре на Малой Семеновской улице, 28 погиб сотрудник Московской шерстопрядильной фабрики - ей принадлежит здание ТЦ "Персей для детей". Об этом сообщил начальник охраны торгового центра Андрей Кононец. В администрации ТЦ рассказали, что он погибший перепутал направление эвакуационного выхода и направился в задымленную зону. Мужчина скончался в машине скорой помощи.
Число пострадавших пожарных возросло до шести человек, сообщил ТАСС начальник Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов. "Причины сейчас устанавливаются, здесь возможно комбинированное воздействие тепла и дыма и так далее", - сказал он. Двое пожарых находятся в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести.
В то же время, по словам Денисова, "угрозы для жизни пострадавших нет". Все они обеспечивали эвакуацию людей из горящего здания и занимались тушением пожара. Троих пожарных госпитализированы санитарными вертолетами. Среди посетителей погибших и пострадавших нет. Telegram-канал Mash
сообщает, что в общей сложности при пожаре в пострадали 10 человек, среди них пятеро пожарных. Всего в больницы после осмотра отправили 7 человек.
По словам Денисова, пожар произошел на шестом этаже ТЦ в складских
помещениях. Горели осветительные приборы на складе и товары народного потребления, предположительно, продовольствие. Возникло сильное задымление. "Дым достаточно едкий, проветривание помещений продолжается", - отметил руководитель столичного главка МЧС.
Денисов добавил, что системы пожаротушения в торговом центре сработали, замечаний к персоналу по действиям при эвакуации нет, передает РИА "Новости"
. В администрации торгового центра сказали, что звуковая система оповещения сработала штатно и своевременно.
Рассматривается несколько версий причин пожара, основная - короткое замыкание электропроводки, сообщили ТАСС в экстренных службах. "Изучаются и другие версии. На месте пожара работают дознаватели", - сказал собеседник агентства. По данным Mash, короткое замыкание могло произойти в машинном отделении грузового лифта.
Последний раз ТЦ "Персей для детей" проверялся в марте, нарушений, которые могли отразиться на пожаре, найдено не было, сообщил начальник ГУ МЧС по Москве. "В момент проверки одно нарушение оставалось невыполненным, на ход тушения и возникновение пожара не повлияло", - сказал он.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил героизм пожарных при тушении огня в ТЦ выразил соболезнования семье погибшего работника.