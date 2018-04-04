Уголовное дело по двум статьям возбуждено после пожара и гибели человека в ТЦ "Персей для детей"

4 апреля 2018 г. Один человек погиб, трое пожарных пострадали при пожаре в торговом центре "Персей для детей"

Один из эвакуированных пострадавших скончался в машине скорой помощи. Также пострадали трое пожарных - у двоих тепловой удар, один надышался дымом. Возгорание ликвидировано, о причинах возикновения пожара пока не сообщается.