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МЧС сообщило о пожаре на складе в подмосковном Подольске
4 апреля 2018 г. | Время публикации 08:36 | Последние изменения 08:37
Рубрики: Происшествия  
 
ГУ МЧС России по Московской области
Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение в складском помещении в подмосковном Подольске на площади 650 квадратных метров. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области.

4 апреля в 4:57 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Подольск, ул. Кутузова, д. 4. В 6:19 пожар был локализован на площади 650 квадратных метров, а в 7:02 - ликвидирован. Для ликвидации возгорания были привлечены 11 единиц техники и 41 человек.

МЧС напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и необходимости сохранять спокойствие во время пожара. В случае необходимости рекомендуется обращаться в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия 8-(498)-505-41-70, а также по телефону спасения - 01, с мобильного 101.
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Среда, 4 апреля 2018 г. // Последняя новость 17:17
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