МЧС сообщило о пожаре на складе в подмосковном Подольске Рубрики: Происшествия

ГУ МЧС России по Московской области



4 апреля в 4:57 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Подольск, ул. Кутузова, д. 4. В 6:19 пожар был локализован на площади 650 квадратных метров, а в 7:02 - ликвидирован. Для ликвидации возгорания были привлечены 11 единиц техники и 41 человек.



МЧС напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и необходимости сохранять спокойствие во время пожара. В случае необходимости рекомендуется обращаться в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия 8-(498)-505-41-70, а также по телефону спасения - 01, с мобильного 101. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение в складском помещении в подмосковном Подольске на площади 650 квадратных метров. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области.4 апреля в 4:57 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Подольск, ул. Кутузова, д. 4. В 6:19 пожар был локализован на площади 650 квадратных метров, а в 7:02 - ликвидирован. Для ликвидации возгорания были привлечены 11 единиц техники и 41 человек.МЧС напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и необходимости сохранять спокойствие во время пожара. В случае необходимости рекомендуется обращаться в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия 8-(498)-505-41-70, а также по телефону спасения - 01, с мобильного 101.



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