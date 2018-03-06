Режим работы светофоров на 22 переходах изменили для удобства пешеходов

Центр организации дорожного движения изменил режим работы светофоров более чем на 20 пешеходных переходах по просьбам жителей Москвы с учетом дорожной обстановки возле каждого светофора. Об этом говорится на портале мэрии столицы
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Изменение зависит от превалирующей дорожной ситуации - так, на одних светофорах установили специальные кнопки для "зажигания" зеленого света для пешеходов, а на других увеличили длительность сигнала для пешеходов. Время увеличения сигнала составило от трех до 22 секунд, в зависимости от времени суток. На остальных светофорах снизили время ожидания зеленого света на 10-60 секунд: сигнал горит с той же продолжительностью, но загорается чаще. Так, на перекрестке Перовской улицы, улицы Плеханова с Зеленым проспектом снизили время ожидания сигнала для пешеходов на 60 секунд. А на пересечении Центрального проспекта Зеленограда, улицы Юности и улицы Летчика Полагушина установили кнопки вызова зеленого света.
"Мы работаем с обращениями граждан, которые поступают через mos.ru, единый транспортный портал, а также официальные группы ЦОДД в социальных сетях. Стараемся учесть интересы и автомобилистов, и пешеходов. Изменения в работе светофоров не повлияют на загруженность дорог, а пешеходам не придется долго стоять в ожидании зеленого сигнала", — рассказал заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Дмитрий Горшков. Кроме того, горожане могут предложить свои идеи по оптимизации работы светофоров на встречах жителей с дорожными координаторами ЦОДД. Чтобы организовать такую встречу, нужно оформить заявку на сайте центра
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В марте блогер Илья Варламов обратил внимание на переход на Ленинском проспекте, который назвал худшим в Москве. По словам блогера, переход через два дублера и два двухполосных полотна Ленинского проспекта регулируют четыре светофора, причем даже на коротких отрезках красный свет горит по две минуты: чтобы перейти дорогу на зеленый свет, людям приходится ждать по 9 минут
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После того, как ролик о переходе появился в сети, Центр организации дорожного движения перенастроил светофоры
, уменьшив время перехода обоих дублеров и основного хода с 400-600 до 100-200 секунд. Активисты выступили за то, чтобы специалисты проверили и поправили неудобства в других местах: по их словам, аналогичные нарушения безопасности движения встречаются как минимум на четырех пешеходных переходах Ленинского проспекта.