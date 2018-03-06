NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
4
апреля
pda
Поиск
Архив

Режим работы светофоров на 22 переходах изменили для удобства пешеходов
4 апреля 2018 г. | Время публикации 13:37
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
Центр организации дорожного движения изменил режим работы светофоров более чем на 20 пешеходных переходах по просьбам жителей Москвы с учетом дорожной обстановки возле каждого светофора. Об этом говорится на портале мэрии столицы.

Изменение зависит от превалирующей дорожной ситуации - так, на одних светофорах установили специальные кнопки для "зажигания" зеленого света для пешеходов, а на других увеличили длительность сигнала для пешеходов. Время увеличения сигнала составило от трех до 22 секунд, в зависимости от времени суток. На остальных светофорах снизили время ожидания зеленого света на 10-60 секунд: сигнал горит с той же продолжительностью, но загорается чаще. Так, на перекрестке Перовской улицы, улицы Плеханова с Зеленым проспектом снизили время ожидания сигнала для пешеходов на 60 секунд. А на пересечении Центрального проспекта Зеленограда, улицы Юности и улицы Летчика Полагушина установили кнопки вызова зеленого света.

"Мы работаем с обращениями граждан, которые поступают через mos.ru, единый транспортный портал, а также официальные группы ЦОДД в социальных сетях. Стараемся учесть интересы и автомобилистов, и пешеходов. Изменения в работе светофоров не повлияют на загруженность дорог, а пешеходам не придется долго стоять в ожидании зеленого сигнала", — рассказал заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Дмитрий Горшков. Кроме того, горожане могут предложить свои идеи по оптимизации работы светофоров на встречах жителей с дорожными координаторами ЦОДД. Чтобы организовать такую встречу, нужно оформить заявку на сайте центра.

В марте блогер Илья Варламов обратил внимание на переход на Ленинском проспекте, который назвал худшим в Москве. По словам блогера, переход через два дублера и два двухполосных полотна Ленинского проспекта регулируют четыре светофора, причем даже на коротких отрезках красный свет горит по две минуты: чтобы перейти дорогу на зеленый свет, людям приходится ждать по 9 минут.

После того, как ролик о переходе появился в сети, Центр организации дорожного движения перенастроил светофоры, уменьшив время перехода обоих дублеров и основного хода с 400-600 до 100-200 секунд. Активисты выступили за то, чтобы специалисты проверили и поправили неудобства в других местах: по их словам, аналогичные нарушения безопасности движения встречаются как минимум на четырех пешеходных переходах Ленинского проспекта.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
На Ленинском проспекте после критики в соцсетях сократили время ожидания на 9-минутном переходе
12 марта 2018 г.
На Ленинском проспекте после критики в соцсетях сократили время ожидания на 9-минутном переходе
Блогеры назвали худший в Москве переход возле гостиницы "Спутник". Дорога через две основных полосы Ленинского проспекта и два дублера отнимала 9 минут. Ситуацию исправили, но на дублерах по-прежнему нужно ждать до 1,5 минуты.
6 марта 2018 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
4.04.2018   17:52
6
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 4 апреля 2018 г. // Последняя новость 17:17
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>