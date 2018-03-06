Режим работы светофоров на 22 переходах изменили для удобства пешеходов

12 марта 2018 г. На Ленинском проспекте после критики в соцсетях сократили время ожидания на 9-минутном переходе

Блогеры назвали худший в Москве переход возле гостиницы "Спутник". Дорога через две основных полосы Ленинского проспекта и два дублера отнимала 9 минут. Ситуацию исправили, но на дублерах по-прежнему нужно ждать до 1,5 минуты.