В Подмосковье построят три мусороперерабатывающих комплекса с сортировкой отходов без сжигания

Три мусороперерабатывающих комплекса с глубокой сортировкой без термического обезвреживания построят в Московской области. Как сообщил на пресс-конференции министр экологии региона Александр Коган, контракты на строительство заводов по переработке мусора уже заключены. Его слова приводит ТАСС.
По словам Когана, три мусороперерабатывающих комплекса в Каширском, Клинском и Сергиево-Посадском городских округах будут предусматривать глубокую сортировку, выделение органики и полную ее переработку, а также захоронение остатков на полигоне, который будет оборудован по всем современным требованиям. При этом комплексы не будут нести никакого экологического вреда, их планируется ввести в эксплуатацию в течение полутора лет, вложив в каждый из них около полутора миллиардов рублей. Два из трех объектов построит дочерняя компания "Ростеха" "РТ-Инвест", третий контракт заключен с оператором полигона "Алексинский карьер" в Клинском городском округе, на базе которого предполагается создать предприятие.
По словам министра, таких соглашений будет заключено еще семь, таким образом в Подмосковье будет десять мусороперерабатывающих предприятий и четыре мусоросжигательных завода, куда в дальнейшем будут организовывать экскурсии для местных жителей: ранее о необходимости "разъяснительной работы"
по поводу мусоросжигательных заводов заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Этих мощностей хватит, чтобы справиться с объемом отходов, образующихся в столичной агломерации. Так, по словам заместителя председателя правительства Московской области Александра Чупракова, всего в Подмосковье сейчас захораниваются на полигонах по устаревшей технологии 9,6 миллиона тонн отходов, из них 6,1 миллиона тонн вывозится в область из Москвы. После того, как новая отрасль будет выстроена, объем складируемого на свалках области мусора снизится с 95% до 50% к 2024 году.
Кроме того, как сообщает "Интерфакс"
, еще на пяти мусорных полигонах Подмосковья до конца года планируется установить систему активной дегазации. Это полигоны "Воловичи"
(Коломенский район), "Малая Дубна" (Орехово-Зуевский район), "Непейно"
(Дмитровский район), "Шатурский" (Шатурский район) и "Торбеево" (городской округ Люберцы). Еще на пяти действующих полигонах в регионе будет создана система пассивной дегазации.
"Пассивная дегазация - это бурение скважин и простой фильтр, который может справиться с тем объемом газа, который выходит из скважин. Если это невозможно сделать, то ставится активная дегазация, которая термически обезвреживает на 99% свалочный газ", - пояснил министр.
Напомним, мусоросжигательные заводы в Подмосковье станут частью комплексной системы по обращению с отходами в регионе, которая предполагает, что в 2018 году Московская область перейдет на раздельный сбор мусора, к 2019 году введет в эксплуатацию новые мусороперерабатывающие заводы, а в 2021 году начнет сжигать непригодные для переработки отходы и использовать эту тепловую энергию для производства "зеленого" электричества.
Ранее генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что Подмосковью нужно как минимум 8 мусоросжигательных заводов
. Таким образом, по его словам, удастся полностью уйти от захоронения отходов на полигонах. Чемезов рассказал, что при строительстве МСЗ в Подмосковье за основу будут взяты швейцарско-японские технологии, дающие "минимальный выброс в атмосферу на уровне выхлопов от современного автомобиля".
Он также заявил, что раздельный сбор и стопроцентная переработка мусора, за который борются противники МСЗ, "разбиваются о реалии нашего мира", так как во многом раздельный сбор зависит от дисциплины граждан. "А если девять человек дисциплинированно разделят стекло и пластик, а десятый скинет в общий бак пищевые отходы - все насмарку. Чтобы приучить наш народ к раздельному сбору мусора, нужны десятилетия", - заявил глава "Ростеха".
Между тем спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии транспорта Сергей Иванов заявил, что "даже эти заводы всех проблем не решат. Нужно строить либо двадцать таких заводов, либо искать другие пути". В качестве примера он привел практику вывоза спрессованного мусора поездами на большие расстояния.
При этом экоактивисты отмечают
, что единственными претендентами на строительство заводов в Подмосковье стали ООО "Альтернативная генерирующая компания - 1" и ООО "Альтернативная генерирующая компания - 2", подчиненные компании "РТ-Инвест" и зарегистрированные в июне 2016 года. Противники строительства отмечают, что у этих компаний отсутствует опыт обращения с отходами, а также опыт в энергетике, строительстве и экологии, однако вышестоящих чиновников это не смущает.
Кроме того, противников строительства насторожила закрытость информации об источниках финансирования компаний: они предполагают, что строительство будет профинансировано за счет бюджетов всех уровней, а возврат инвестиций будет осуществляться за счет тарифов на вывоз мусора, энергетического "зеленого" тарифа, а также экологического сбора предприятий с расширенной ответственностью.