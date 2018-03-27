В Подмосковье построят три мусороперерабатывающих комплекса с сортировкой отходов без сжигания

4 апреля 2018 г. На полигоне "Воловичи" обнаружен разлив фильтрата

В марте министерство экологии Московской области провело внеплановую выездную проверку полигона, обнаружив на нем разлив фильтрата. Эксплуатирующей организации будет предъявлена сумма ущерба, нанесенного окружающей среде.