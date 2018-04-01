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Погода в столице на Пасху будет теплой и ветреной
4 апреля 2018 г. | Время публикации 15:12
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Жителей Московского региона в праздник Пасхи ожидает теплая, солнечная и ветреная погода. Об этом рассказал ТАСС глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Восьмого апреля ночью температура будет колебаться около нулевого значения, а днем комфортная десятиградусная отметка, примерно от 8 до 13 градусов. Солнечно, без осадков, но ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду", - сказал он. По словам Вильфанда, температура на Пасху будет превышать среднегодовые значения на несколько градусов и в начале следующей недели продолжит расти.

Напомним, в ближайшие дни в столице ожидается постепенное повышение дневной температуры: в четверг, 5 апреля и в пятницу, 6 апреля, ожидается от 10 до 15 градусов тепла. Ночные температуры останутся относительно низкими: в четверг минимум составит около нуля, в пятницу - в диапазоне от одного до трех градусов тепла.

Тем не менее, снег быстро таять не будет: в Москве и области высота сугробов составляет около 37-39 сантиметров, и выпавший в феврале снег слишком хорошо отражает солнечные лучи. Как отмечалось, к быстрому таянию обычно приводят интенсивные теплые дожди.

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