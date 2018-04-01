Погода в столице на Пасху будет теплой и ветреной

Жителей Московского региона в праздник Пасхи ожидает теплая, солнечная и ветреная погода. Об этом рассказал ТАСС глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Восьмого апреля ночью температура будет колебаться около нулевого значения, а днем комфортная десятиградусная отметка, примерно от 8 до 13 градусов. Солнечно, без осадков, но ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду", - сказал он.
По словам Вильфанда, температура на Пасху будет превышать среднегодовые значения на несколько градусов и в начале следующей недели продолжит расти.
Напомним, в ближайшие дни в столице ожидается постепенное повышение дневной температуры: в четверг, 5 апреля и в пятницу, 6 апреля, ожидается от 10 до 15 градусов тепла
. Ночные температуры останутся относительно низкими: в четверг минимум составит около нуля, в пятницу - в диапазоне от одного до трех градусов тепла.
Тем не менее, снег быстро таять не будет: в Москве и области высота сугробов составляет около 37-39 сантиметров, и выпавший в феврале снег слишком хорошо отражает солнечные лучи. Как отмечалось, к быстрому таянию обычно приводят интенсивные теплые дожди.