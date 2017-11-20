Более 300 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах из-за снегопада

4 декабря 2017 г. На Москву обрушился мощный снегопад, экстренное предупреждение действует до 22:00

К утру вторника выпадет более 15 процентов месячной нормы осадков. МЧС выпустило экстренное предупреждение в связи с непогодой. В столице ожидается гололед, налипание мокрого снега, ветер с порывами до 15 м/с.