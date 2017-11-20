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Более 300 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах из-за снегопада
4 декабря 2017 г. | Время публикации 11:47 | Последние изменения 11:55
Рубрики: Погода, Общественный транспорт  
 
© РИА Новости / Илья Питалев
Более 300 рейсов задержано или отменено в московских аэропортах в связи со снегопадом, сообщает "Интерфакс". Согласно онлайн-табло аэропорта Домодедово, 152 рейса прибыли, прибудут или вылетят с опозданием. Также отменен вылет одного самолета, еще четыре направлены в другие аэропорты. Задержки достигают двух часов.

В аэропорту Шереметьево также возникли перебои из-за непогоды. Согласно онлайн-табло, 107 рейсов отменены, еще более 120 самолетов задержаны. Задерживаются рейсы как российских, так и иностранных авиакомпаний. Ранее "Аэрофлот" предупредил об отмене ряда рейсов в некоторые российские и зарубежные города из-за непогоды. В частности, сообщалось об отмене рейсов в Берлин, Варшаву, Венецию, Милан, Мюнхен, Минск, Осло, Ригу, Рим, Таллин, во Франкфурт, Тель-Авив, Хельсинки.

Аэропорты Шереметьево и Домодедово со своей стороны предупреждали о возможных кратковременных задержках рейсов в пределах 20 минут из-за того, что каждый самолет перед вылетом проходит противообледенительную обработку. Поезда дальнего следования отправляются и прибывают в Москву без задержек, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Федеральной пассажирской компании.

По данным синоптиков, обильный снегопад продлится в Москве как минимум до 15:00, экстренное предупреждение МЧС о неблагоприятных погодных условиях в столичном регионе действует до 22:00. По сводке "Яндекс.Погода" осадков в ближайшие часы, напротив, не ожидается. Тем не менее автомобилистов просят пересесть на общественный транспорт, "чтобы не мешать проходам техники коммунальных служб". Движение на дорогах должно вернуться в норму до вечернего часа пик, если только снег не пойдет вновь, отмечают специалисты сервиса "Яндекс.Пробки".

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