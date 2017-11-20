Виновница гибели ребенка в ДТП в Балашихе потребует с его отца и телеканала 10 миллионов за клевету

Жительница Балашихи Ольга Алисова, осужденная за гибель шестилетнего мальчика в ДТП, будет требовать 10 миллионов рублей за клевету, соединенную с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Об этом сообщает "Газета.Ru"
со ссылкой на адвоката женщины Наталью Куракину. По данным издания, ответчиками выступят отец мальчика Роман Шимко и один из телеканалов.
"Клевета состоит в том, что Шимко озвучил бездоказательные совершенно [суждения] о том, что Алисова была причастна к торговле наркотическими средствами, распространению их, употребляла их сама, а также что она была причастна к каким-либо преступным схемам относительно обстоятельств своего ДТП", - пояснила Куракина РБК
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Ранее Шимко высказывал подозрения в том, что Алисова могла работать наркокурьером и в момент аварии выполняла очередной заказ. Этим отец ребенка объяснял исчезновение камер видеонаблюдения с места происшествия - они могли заснять не только ДТП, но и возможную передачу наркотиков заказчику. Он также напомнил, что летом Алисовой предлагали пройти тест на наркотики за счет потерпевшей стороны, но она отказалась. "После этого она подстриглась и покрасилась, якобы потому что ее начали узнавать на улице. Но ее после этого все равно узнают. Причина в другом - скрыть потребление", - считает Шимко.
Освидетельствование Алисовой на наркотики он назвал липовым, так как, согласно материалам уголовного дела, оно длилось всего три минуты. Алисову при этом проверили на пять препаратов, а не на 10, как того требует приказ Минздрава. Представители Шимко также предполагали, что Алисова могла вступить в преступный сговор со следователем Михаилом Аринушкиным и судмедэкспертом Михаилом Клейменовым, обнаружившим в крови мальчика 2,7 промилле алкоголя. На основании этой экспертизы уголовное дело в отношении женщины сначала было закрыто.
Напомним, авария в Балашихе произошла 23 апреля. Дело по факту гибели мальчика не заводили более месяца, а часть доказательств, в том числе видеозаписи камер наблюдения, по словам родителей, пропали. После шумихи в СМИ расследование возобновилось, была проведена повторная экспертиза, подтвердившая, что погибший ребенок был трезв. 15 ноября суд приговорил Ольгу Алисову к трем годам лишения свободы
в колонии-поселении и обязал ее выплатить компенсацию морального вреда в размере 2,5 миллиона рублей. Защита Алисовой намерена добиваться ее полного оправдания. Отец погибшего мальчика, в свою очередь, обжалует слишком мягкий, по его мнению, приговор.