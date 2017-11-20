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На Москву обрушился мощный снегопад, экстренное предупреждение действует до 22:00
4 декабря 2017 г. | Время публикации 09:03 | Последние изменения 11:50
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Сильный снегопад обрушился на Москву в понедельник, 4 декабря. По прогнозам синоптиков, он продлится около суток. К утру вторника выпадет более 15 процентов месячной нормы осадков, оторая в декабре насчитывает 56 мм. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Росгидромет. Столичное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение в связи с непогодой.

Помимо снега до 22:00 в Москве и Подмосковье начиная с южных районов ожидаются гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. На дорогах гололедица. Гидрометцентр России из-за снегопада объявил желтый уровень опасности, когда неблагоприятные погодные условия представляют потенциальную угрозу. При непогоде возможно ухудшение видимости, увеличение числа ДТП и травм, повреждение ЛЭП, падение деревьев и рекламных конструкций.

На момент написания заметки сервис "Яндекс.Пробки" оценивал загруженность столичных дорог в 9 баллов. Улучшения прогнозируются только к 11 часам, когда пробки должны сократиться до 6 баллов. Выпавший ночью снег также привел к увеличению числа мелких ДТП, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Московское метро переведено на на усиленный режим работы. В часы пик на маршруты выйдет 6,5 тысяч автобусов, трамваев и троллейбусов. Власти обещают, что столичный транспорт полностью готов к сложным погодным условиям.

В аэропортах тем временем отменяются и задерживаются рейсы. Как сообщает ТАСС, "Аэрофлот" отменил 60 рейсов - в Берлин, Варшаву, Венецию, Милан, Мюнхен, Минск, Осло, Ригу, Рим, Таллин, во Франкфурт, Тель-Авив, Хельсинки и ряд российских городов. Еще 35 рейсов задерживается. Аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево" предупредили о возможных задержках авиарейсов до 20 минут из-за противообледенительной обработки самолетов. "Интерфакс" в свою очередь сообщает, что задержки рейсов в "Домодедово" достигают 40 минут.
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Понедельник, 4 декабря 2017 г. // Последняя новость 12:12
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