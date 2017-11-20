Мэрия назвала "вынужденной социальной помощью" предоставление автобуса для замерзавших в очереди за новым iPhone

В начале ноября на Тверской улице около одного из магазинов, который первым в России начал продавать новый iPhone X, скопилось огромное количество людей, которые были готовы в течение нескольких дней простаивать в очереди, чтобы получить гаджет раньше других. Тогда же в столицу пришли резкие холода, и "Мосгортранс" решил предоставить
людям автобус для обогрева. Юрист Иван Ежиков обратился в департамент транспорта за разъяснениями: почему Москва допускает подобную щедрость за бюджетные деньги.
Ежиков в своем блоге сообщил
, что сегодня он получил от мэрии официальный ответ. Документ, подписанный заместителем департамента транспорта Евгением Адамовым, гласил: "Сообщаем, мероприятие носило вынужденный социальный характер и было направлено для создания удобств жителям Москвы и гостям столицы".
Блогер на это заметил, что "Мосгортранс" - коммерческая структура и имеет совершенно другой функционал. "Оказывается, "Мосгортранс" у нас - социально ориентированная организация. Помогает социально незащищенным слоям населения. Например, покупателям новых iPhone за 79 990 рублей. Ну и опять же, какого хрена за наши налоги?" - возмутился Ежиков.
Напомним, начало продаж iPhone X спровоцировало пробку в центре Москвы, череда еле ползущих автомобилей растянулась от Тверской улицы до Белорусского вокзала. За два часа до открытия магазина 3 ноября сотрудники заведения начали раздавать браслеты, по которым можно было приобрести телефон: порядковые браслеты и браслеты с названиями моделей. Места в очереди, насчитывавшей около 500 человек, продавались по ценам, сопоставимым со стоимостью самого гаджета.