Мэрия назвала "вынужденной социальной помощью" предоставление автобуса для замерзавших в очереди за новым iPhone

3 ноября 2017 г. Начало продаж iPhone X вызвало пробку в центре столицы

Некоторые покупатели нового iPhone провели в очереди от нескольких дней до недели, при этом заявив, что первоначально не планировали покупать телефон. Ранее за места в очереди за гаджетом просили до 90 тысяч рублей.