Студенты МГУ рассказали о "пиар-акции неонацистов", прошедшей под видом научной конференции на философском факультете

15 февраля 2016 г. Защитники "Торфянки" продолжают отбиваться от набегов православных радикалов

Попытки построить храм в "Торфянке" продолжаются вопреки решению властей и позиции местных жителей. Набеги православных активистов становятся все более масштабными, но защитникам парка удается держать оборону.