Студенты МГУ рассказали о "пиар-акции неонацистов", прошедшей под видом научной конференции на философском факультете

В аудитории философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова под видом научной конференции "Роль молодежных движений в реализации национальной стратегии России" прошла секция православных радикалов из движения "Сорок сороков" (СС). По словам участников сообщества "Инициативная группа МГУ"
, фактически в стенах университета состоялось "пиар-мероприятие" неонацистов. Обеспокоенные за репутацию факультета студенты призвали декана Владимира Миронова публично прокомментировать произошедшее.
"Название секции характерно для фантомных прокремлевских группировок молодых карьеристов, однако все оказалось еще печальней. Это было целиком и полностью мероприятие "Сорока сороков". Три их спикера с указанием, что они координаторы СС, были в официальной программе на сайте факультета, а аудиторию украшал здоровый баннер СС. Руководил секцией основатель "Сорока сороков" Андрей Кормухин. Правильнее даже сказать, на 50 процентов она была его бенефисом", - отметили активисты.
Одним из главных заявленных спикеров был Иван Катанаев, участвовавший в "набегах"
на защитников парка "Торфянка", где РПЦ незаконно и вопреки мнению местных жителей пытается возвести храм. В 2015 году "Медуза"
рассказывала, что Катанаев ранее руководил "Фратрией" - самой мощной группировкой фанатов московского "Спартака", а также открыто признавался в симпатиях к фашистской идеологии, откуда и идет его прозвище "Комбат 18" (Combat 18 - британская праворадикальная группировка, 18 используется для обозначения имени Адольф Гитлер).
В руководстве "Сорока сороков" "Медузе" тогда пояснили, что в организации "есть разные люди - и футбольные фанаты, и нацисты". "Мы этих проблемных ребят выдергиваем и через православие делаем другими людьми. Для нас он (Катанаев, - прим. ред.) православный брат, который ищет выходы из тупиков, в которых он оказался", - утверждал Кормухин в беседе с порталом.
По словам студентов МГУ, Кормухин в ходе своего выступления "нес околорелигиозный бред" и постоянно рекламировал собравшимся студентам и сотрудникам свое движение. Среди спикеров также числились "друзья" православных радикалов, один из которых, профессор МГИМО Валентин Катасонов, заявил: "Зачем нам философия, если появилось христианство? Там все истины, там истины с большой буквы, а вы, ребята, занимаетесь поиском каких-то относительных истин. Поэтому читать вас бесполезно".
"Мы считаем, что православный фундаментализм опасен для общества, как и любой другой. Организациям наподобие "Сорок сороков" не место в МГУ. Мы призываем всех студентов и сотрудников самым жестким образом противодействовать попыткам проникновения любых ультраправых боевиков в университет. Их мероприятия должны получать коллективный и массовый отпор. Нет смысла надеяться на ректора и деканов, мы должны рассчитывать прежде всего на себя", - заключили активисты университета.
Отметим, что участники движения "Сорок сороков" прославились не только на конфликте вокруг парка "Торфянка". Так, летом 2015 года они сорвали пикет
в защиту заказника "Воробьевы горы" и против установки там памятника князю Владимиру. Радикалы скандировали: "Памятнику святому князю Владимиру быть!", "Майдан в Москве не пройдет!", мешали участникам пикета развернуть плакаты, гремели клаксонами, громко включали музыку, а затем провели молебен. Депутат Гагаринского района Елена Русакова рассказывала, что "непонятные люди в черных майках" кричали, оскорбляли женщин и вырывали у людей из рук картинки с видами Воробьевых гор".
Кроме того, один из сторонников "Сорока сороков" участвовал в погроме в Манеже
, где проходила выставка работ известного советского скульптора и художника Вадима Сидура. Он затем получил пять суток ареста вместе с активистом другого православного движения - "Божьей воли" Дмитрия Энтео. На следующий день религиозные радикалы устроили акцию в поддержку задержанного соратника, в ходе которой они утверждали, что "впервые со времен революции в России начали преследовать православных".