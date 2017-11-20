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Авария на теплотрассе в Москве могла случиться из-за использования б/у-шных труб в качестве новых
4 декабря 2017 г. | Время публикации 10:32 | Последние изменения 11:06
Рубрики: Происшествия, Коммунальное хозяйство  
 
АГН Москва
Причиной аварии на теплотрассе в столичном районе Гольяново 29 ноября могло быть использование бывших в употреблении труб в качестве новых. Об этом сообщил "Новой газете" директор Фонда развития трубной промышленности Игорь Малышев. "На вид такая труба, которая попадает на вторичный рынок после реставрации и переизоляции, может даже не отличаться от новой, однако по своему качеству и ресурсу соответствовать ей, конечно, не может", - отметил он.

Вопреки запрету на б/у трубы для систем водоснабжения, канализации и большей части тепловых сетей, в России для строительства и ремонта на объектах ЖКХ неправомерно используется более 500 километров таких труб. Организации, применяющие мошеннические схемы, выигрывают тендеры у добросовестных производителей, так как побеждает участник, предложивший наименьшую цену.

По данным Минстроя, на которые ссылаются "Ведомости", износ трубопроводов тепловых сетей еще четыре года назад достигал 80 процентов. В Минэнерго говорят и о "хронической недофинансированности" теплоснабжения. По данным министерства, за последние пять лет аварийность на теплосетях в отопительный сезон выросла на 45%.

Телеканал "Дождь" со ссылкой на неназванные СМИ сообщает, что трубы в Гольяново якобы не ремонтировали с 1976 года, когда район активно заселялся. Руководитель департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев после аварии говорил, что поврежденный участок теплотрассы проходил диагностику и испытания летом. При этом столичные власти считают случившееся на Иркутской улице не аварией, а "инцидентом", так как теплоснабжения в пострадавших от разрыва трубы домах, по официальной версии, не было меньше 4 часов.

Депутат Мосгордумы Елена Шувалова в письме мэру Москвы Сергею Собянину предположила, что авария стала следствием бесконтрольной массовой застройки города. "Москвичи и я неоднократно ставили вопрос о недопустимости строительной политики, которую реализует правительство Москвы. Она ведет к катастрофической перегрузке города, эта политика осуществляется не в интересах москвичей, как показали события 29 ноября, стоит вопрос о политике вредительства", - заявила Шувалова.

Напомним, в результате аварии на Иркутской улице 8 человек получили ожоги, один из пострадавших в тяжелом состоянии. По словам Бирюкова, некоторые получили травмы "по собственной неосторожности, перебегая улицы". Последствия аварии коснулись более 2 тысяч домов, где проживают в общей сложности свыше 1 миллиона человек.

Власти утверждали, что полного отключения тепла в квартирах не было, но часть помещений попала в "зону пониженного теплоснабжения". Утром 30 ноября чиновники отчитались о полном восстановлении тепла в домах, однако днем жители востока Москвы продолжали жаловаться на холодные батареи и перебои с горячей водой. Бирюков заявил, что горячей воды не было в "отдельных зданиях, но это никак не влияет на жизнеобеспечение".
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