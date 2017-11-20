Прокуратура разрешила парку Горького строить новый домик для лебедей по цене квартиры Рубрики: Городская инфраструктура

Moscow-Live.ru



Тендер на строительство домика был объявлен в конце августа, единственная фирма-участник и стала победителем, предложив выполнить работы за 3,9 миллиона рублей при стартовой цене 4,2 миллиона. Депутат Госдумы Валерий Рашкин просил Генпрокуратуру и Следственный комитет проверить тендер, отметив, что домик для лебедей обходится "по цене московской квартиры". Он также выразил готовность "бесплатно сколотить этим лебедям будку, чтобы государство не тратилось".



В ответе московской прокуратуры говорится, что парк финансирует постройку из собственных средств. Нынешнее убежище для лебедей было построено еще в 1953 году и теперь сильно изношено, а ремонт "экономически нецелесообразен". "Основания для принятия мер реагирования в настоящее время не имеется", - заключило надзорное ведомство. В новом домике будет три отсека для птиц и антресоль для хранения сена. Таким образом парк планирует увеличить численность птиц.



Прокуратура Москвы не нашла ничего криминального в планах парка Горького построить новый домик для лебедей на Малом Голицынском пруду за 4 миллиона рублей . Об этом пишет РБК со ссылкой на документ, подписанный прокурором Москвы Владимиром Чуриковым.Тендер на строительство домика был объявлен в конце августа, единственная фирма-участник и стала победителем, предложив выполнить работы за 3,9 миллиона рублей при стартовой цене 4,2 миллиона. Депутат Госдумы Валерий Рашкин просил Генпрокуратуру и Следственный комитет проверить тендер, отметив, что домик для лебедей обходится "по цене московской квартиры". Он также выразил готовность "бесплатно сколотить этим лебедям будку, чтобы государство не тратилось".В ответе московской прокуратуры говорится, что парк финансирует постройку из собственных средств. Нынешнее убежище для лебедей было построено еще в 1953 году и теперь сильно изношено, а ремонт "экономически нецелесообразен". "Основания для принятия мер реагирования в настоящее время не имеется", - заключило надзорное ведомство. В новом домике будет три отсека для птиц и антресоль для хранения сена. Таким образом парк планирует увеличить численность птиц.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 30 августа 2017 г. Столичный парк Горького заказал домик для лебедей за 4 миллиона

Объявленная администрацией парка стартовая цена составляет более 4,2 миллиона рублей. Итоги тендера будут подведены в конце октября.

