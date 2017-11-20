Прокуратура разрешила парку Горького строить новый домик для лебедей по цене квартиры

Прокуратура Москвы не нашла ничего криминального в планах парка Горького построить новый домик для лебедей на Малом Голицынском пруду за 4 миллиона рублей
. Об этом пишет РБК
со ссылкой на документ, подписанный прокурором Москвы Владимиром Чуриковым.
Тендер на строительство домика был объявлен в конце августа, единственная фирма-участник и стала победителем, предложив выполнить работы за 3,9 миллиона рублей при стартовой цене 4,2 миллиона. Депутат Госдумы Валерий Рашкин просил Генпрокуратуру и Следственный комитет проверить тендер, отметив, что домик для лебедей обходится "по цене московской квартиры". Он также выразил готовность "бесплатно сколотить этим лебедям будку, чтобы государство не тратилось".
В ответе московской прокуратуры говорится, что парк финансирует постройку из собственных средств. Нынешнее убежище для лебедей было построено еще в 1953 году и теперь сильно изношено, а ремонт "экономически нецелесообразен". "Основания для принятия мер реагирования в настоящее время не имеется", - заключило надзорное ведомство. В новом домике будет три отсека для птиц и антресоль для хранения сена. Таким образом парк планирует увеличить численность птиц.