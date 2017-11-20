Сообщившей об утерянной сумке с документами москвичке устроили "триллер" в отделении полиции Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



По словам Новоселовой, предварительно она позвонила дежурному и спросила, как действовать дальше, чтобы ее не обвинили в воровстве. "Дежурный очень доброжелательно пригласил меня с моим паспортом к ним в отделение вместе с сумкой. И в отделении меня ждал сюрприз. Дежурный наотрез отказался принять у меня заявление", - пишет она на своей странице в



Сотрудник полиции вместо этого прямо на месте раскрыл сумку и начал рассматривать документы на машину. После этого правоохранитель предложил оставить сумку у них без всяких заявлений и пообещал "принять меры к розыску" и вернуть все владельцу. "Я совершенно не собиралась становиться обвиняемой по делу о краже и настаивала на приеме заявления", - продолжила свой рассказ москвичка.



В результате в отделении разгорелся спор, к которому подключились другие сотрудники полиции, также заявлявшие, что Новоселова уже выполнила свой гражданский долг и должна покинуть отделение. Тогда москвичка попыталась позвонить по всем телефонам, вывешенным рядом с окошком приема заявлений. Трубку взяли только по телефону доверия и посоветовали написать на полицейских жалобу: "Позже. Завтра. А потом они же ее отошлют начальнику этого же отделения, который примет меры".



В конечном счете автор публикации решила позвонить в столичную прокуратуру, где работает ее знакомый. "Прокурор быстро схватывает суть и при мне перезванивает в отделение. Лица у дежурных скисают на глазах, а из недр отделения появляется красивый и очень вежливый полицейский. Также выражает удивление моим пожеланиям, но выражает готовность их удовлетворить. Отвечаю вежливым сотрудникам, что это не мои пожелания, а требования закона", - подчеркнула Новоселова.



На этом, впрочем, спор с полицейскими не закончился, поскольку сотрудник отделения предложил москвичке самой переписать все содержимое сумки с номерами и сериями документов. Попытки предложить сделать это самим полицейским, как должностным лицам, успехом не увенчались. "Граждане, в нашей стране у каждого в телефоне должен быть номер своего врача и своего адвоката! Адвокат советует ни в коем случае мне не открывать и не описывать все содержимое сумки", - предупредила она.



В конечном счете заявление было составлено в "укороченном варианте", сумку никто так и не проверил, а тот факт, что дежурный "потрошил" документы на машину, и вовсе не был зафиксирован. В заключении Новоселова отметила, что об обнаруженных документах лучше сообщать потерявшим их людям, а не полиции. Более того, по словам ее адвоката, некоторые недобросовестные правоохранители используют утерянные документы на автомобиль, чтобы потребовать выкуп с владельца. "Это если заявы нет. А если есть - смотря что в ней написано. А в ней речь о сумке, а не о документах. Короче, пришлось оповещать владельцев запиской в дверь", - заключила москвичка.



Напомним, в прошлом году похожая история произошла с 58-летней москвичкой Ольгой Мелещук. Она заметила на сиденье вагона метро забытый телефон и взяла его в руки, намереваясь выйти на станции "Чеховская" и передать его сотрудникам полиции. Однако в этот момент к женщине подбежала девушка и обвинила в воровстве. В конечном счете дело дошло до заявления в полицию и судебного разбирательства, а женщину Жительница столицы Александра Новоселова обнаружила во дворе своего дома сумку, в которой находились паспорт, пенсионное удостоверение, сберкнижка и прочие документы. При этом было очевидно, что сумку украли: находившейся в ней кошелек оказался раскрыт и совершенно пуст. Тогда москвичка решила сообщить о своей находке в полицию, что вылилось в крайне неприятную для нее историю.По словам Новоселовой, предварительно она позвонила дежурному и спросила, как действовать дальше, чтобы ее не обвинили в воровстве. "Дежурный очень доброжелательно пригласил меня с моим паспортом к ним в отделение вместе с сумкой. И в отделении меня ждал сюрприз. Дежурный наотрез отказался принять у меня заявление", - пишет она на своей странице в Facebook Сотрудник полиции вместо этого прямо на месте раскрыл сумку и начал рассматривать документы на машину. После этого правоохранитель предложил оставить сумку у них без всяких заявлений и пообещал "принять меры к розыску" и вернуть все владельцу. "Я совершенно не собиралась становиться обвиняемой по делу о краже и настаивала на приеме заявления", - продолжила свой рассказ москвичка.В результате в отделении разгорелся спор, к которому подключились другие сотрудники полиции, также заявлявшие, что Новоселова уже выполнила свой гражданский долг и должна покинуть отделение. Тогда москвичка попыталась позвонить по всем телефонам, вывешенным рядом с окошком приема заявлений. Трубку взяли только по телефону доверия и посоветовали написать на полицейских жалобу: "Позже. Завтра. А потом они же ее отошлют начальнику этого же отделения, который примет меры".В конечном счете автор публикации решила позвонить в столичную прокуратуру, где работает ее знакомый. "Прокурор быстро схватывает суть и при мне перезванивает в отделение. Лица у дежурных скисают на глазах, а из недр отделения появляется красивый и очень вежливый полицейский. Также выражает удивление моим пожеланиям, но выражает готовность их удовлетворить. Отвечаю вежливым сотрудникам, что это не мои пожелания, а требования закона", - подчеркнула Новоселова.На этом, впрочем, спор с полицейскими не закончился, поскольку сотрудник отделения предложил москвичке самой переписать все содержимое сумки с номерами и сериями документов. Попытки предложить сделать это самим полицейским, как должностным лицам, успехом не увенчались. "Граждане, в нашей стране у каждого в телефоне должен быть номер своего врача и своего адвоката! Адвокат советует ни в коем случае мне не открывать и не описывать все содержимое сумки", - предупредила она.В конечном счете заявление было составлено в "укороченном варианте", сумку никто так и не проверил, а тот факт, что дежурный "потрошил" документы на машину, и вовсе не был зафиксирован. В заключении Новоселова отметила, что об обнаруженных документах лучше сообщать потерявшим их людям, а не полиции. Более того, по словам ее адвоката, некоторые недобросовестные правоохранители используют утерянные документы на автомобиль, чтобы потребовать выкуп с владельца. "Это если заявы нет. А если есть - смотря что в ней написано. А в ней речь о сумке, а не о документах. Короче, пришлось оповещать владельцев запиской в дверь", - заключила москвичка.Напомним, в прошлом году похожая история произошла с 58-летней москвичкой Ольгой Мелещук. Она заметила на сиденье вагона метро забытый телефон и взяла его в руки, намереваясь выйти на станции "Чеховская" и передать его сотрудникам полиции. Однако в этот момент к женщине подбежала девушка и обвинила в воровстве. В конечном счете дело дошло до заявления в полицию и судебного разбирательства, а женщину приговорили к году колонии условно.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 21 марта 2016 г. Нашедшую забытый телефон в метро москвичку приговорили к году условно

Суд счел доказанной вину Ольги Мелещук в похищении телефона, который москвичка нашла в вагоне метро. При том никаких весомых улик, указывающих на попытку кражи, у суда не имелось, а свидетелей полиция найти не смогла.

