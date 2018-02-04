Из-за непогоды в московских аэропортах задержаны более 150 рейсов, а прибывающие самолеты не могут приземлиться

4 февраля 2018 г. На смену рекордным снегопадам в начале следующей недели в Москву придут настоящие морозы

Ожидается, что уже в ночь на вторник, 6 февраля, под влиянием антициклона столбики термометров опустятся до отметки минус 18 градусов, а по области до минус 20. Такая погода для столицы также аномальна.