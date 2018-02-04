Из-за непогоды в московских аэропортах задержаны более 150 рейсов, а прибывающие самолеты не могут приземлиться

Около 150 рейсов задерживаются в столичных аэропортах из-за мощнейшего снегопада
, который идет в городе уже вторые сутки. Как сообщили "Интерфаксу"
в диспетчерских службах московской воздушной зоны, воздушные гавани работают в режиме повышенной нагрузки, задействуя все резервные мощности. Расчистка аэродромов и обработка самолетов противообледенительными реагентами проводится с максимальной частотой.
Собеседник агентства отметил, что все аэропорты аккредитованы по всепогодной категории, однако даже кратковременные задержки, являющиеся следствием профилактических работ, сдвигают расписание и провоцируют новые задержки.
Кроме того, растет число самолетов, не сумевших приземлиться в аэропортах Москвы. Так, в "Домодедово" не смогли зайти на посадку и ушли на запасные аэродромы 11 лайнеров, еще четыре отправились на резервные аэродромы из "Шереметьево" и один - из "Внуково".
По состоянию на 16:45 сервис "Яндекс.Расписания"
показывал, что аэропорт "Домодедово" столкнулся из-за снегопада с наибольшими трудностями: там задержаны 53 вылета, 17 отменены. Во "Внуково" 14 рейсов задержаны, 2 отменены, а в "Шереметьево" задержаны 75 рейсов, но об отменах вылетов информации не поступало.
Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter
между тем сообщил, что под тяжестью льда и снега в столице упали более двух тысяч деревьев. "По оперативным данным, количество поваленных снегом и льдом деревьев перевалило за две тысячи. Пострадавших москвичей, к счастью, не добавилось. Все службы работают в максимально усиленном режиме", - заявил градоначальник.
Между тем социальные сети наводнили сообщения москвичей о том, что на улицах столицы отсутствуют дворники и спецтехника. На крышах домов образовались сугробы, над тротуарами свисают гигантские сосульки. "Все ушли на фронт", - шутят интернет-пользователи.
Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что к утру понедельника снегопад ослабнет, а ему на смену придет по-настоящему морозная погода
. Уже в ночь на вторник столбики термометров в столице покажут минус 15-18 градусов, а по области до минус 20. Такая погода также является аномальной - температура будет ниже нормы примерно на 4 градуса.