

Пожар площадью в 500 квадратных метров произошел в гаражном комплексе возле ТЦ "Гагаринский" (ВИДЕО) Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



В ведомстве отметили, что сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 13:48. Примерно через 20 минут на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые обнаружили горение одноэтажных металлических боксов. "Принятыми оперативными мерами в 14:10 возгорание локализовано на площади 500 квадратных метров. В 14:29 пожар был ликвидирован", - отметил представитель ЦУКС.



Ранее



Видеозапись пожара опубликована на странице портала Life в Facebook:







Кроме того, фотографии из района ЧП в социальных сетях публикуют жители города. Поскольку пожар происходил в непосредственной близости от торгового центра "Гагаринский", многометровый столб дыма вызвал у очевидцев изрядное беспокойство.



Столичные пожарные ликвидировали возгорание в гаражном комплексе по адресу: улица Вавилова, дом 5, строение 5, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) столичного управления МЧС. Информации о пострадавших к настоящему моменту не поступало.В ведомстве отметили, что сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 13:48. Примерно через 20 минут на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые обнаружили горение одноэтажных металлических боксов. "Принятыми оперативными мерами в 14:10 возгорание локализовано на площади 500 квадратных метров. В 14:29 пожар был ликвидирован", - отметил представитель ЦУКС.Ранее "Интерфакс" сообщал, что по указанному адресу загорелись одноэтажные гаражи, стоящие в одном ряду. При этом источник агентства говорил, что площадь горения составляла 1200 квадратных метров.Видеозапись пожара опубликована на странице портала Life в Facebook:Кроме того, фотографии из района ЧП в социальных сетях публикуют жители города. Поскольку пожар происходил в непосредственной близости от торгового центра "Гагаринский", многометровый столб дыма вызвал у очевидцев изрядное беспокойство.



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