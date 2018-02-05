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Пожар площадью в 500 квадратных метров произошел в гаражном комплексе возле ТЦ "Гагаринский" (ВИДЕО)
4 февраля 2018 г. | Время публикации 16:28 | Последние изменения 17:06
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Столичные пожарные ликвидировали возгорание в гаражном комплексе по адресу: улица Вавилова, дом 5, строение 5, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) столичного управления МЧС. Информации о пострадавших к настоящему моменту не поступало.

В ведомстве отметили, что сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 13:48. Примерно через 20 минут на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые обнаружили горение одноэтажных металлических боксов. "Принятыми оперативными мерами в 14:10 возгорание локализовано на площади 500 квадратных метров. В 14:29 пожар был ликвидирован", - отметил представитель ЦУКС.

Ранее "Интерфакс" сообщал, что по указанному адресу загорелись одноэтажные гаражи, стоящие в одном ряду. При этом источник агентства говорил, что площадь горения составляла 1200 квадратных метров.

Видеозапись пожара опубликована на странице портала Life в Facebook:



Кроме того, фотографии из района ЧП в социальных сетях публикуют жители города. Поскольку пожар происходил в непосредственной близости от торгового центра "Гагаринский", многометровый столб дыма вызвал у очевидцев изрядное беспокойство.

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