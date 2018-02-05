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Неизвестный распылил перцовый газ на территории Даниловского рынка
4 февраля 2018 г. | Время публикации 17:31 | Последние изменения 18:45
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
В воскресенье во второй половине дня неизвестный распылил баллончик с перцовым газом на территории Даниловского рынка в центре Москвы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах города. По словам собеседника агентства, в результате инцидента пострадал один человек.

"Один человек пострадал, по предварительным данным, при распылении перцового газа на территории Даниловского рынка", - рассказал источник, добавив, что причиной инцидента стал конфликт среди посетителей рынка.

Между тем администратор Даниловского рынка рассказал РБК, что сразу после распыления газа посетители рынка были эвакуированы. "Это хулиганство, всех эвакуировали. Врачи приехали проветрить, никто не пострадал. Минут через 15 можно будет снова зайти", - заявил собеседник портала.

В пресс-службе столичного управления полиции отметили, что информацией об инциденте пока не располагают.

Радиостанция "Говорит Москва" передает, что оповещения о ЧП по громкой связи на территории рынка не было, люди в основной массе начали выбегать на улицу самостоятельно. Неизвестный газ вызвал у многих посетителей кашель.

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