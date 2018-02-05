

Неизвестный распылил перцовый газ на территории Даниловского рынка Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



"Один человек пострадал, по предварительным данным, при распылении перцового газа на территории Даниловского рынка", - рассказал источник, добавив, что причиной инцидента стал конфликт среди посетителей рынка.



Между тем администратор Даниловского рынка рассказал



В пресс-службе столичного управления полиции отметили, что информацией об инциденте пока не располагают.



Радиостанция



В воскресенье во второй половине дня неизвестный распылил баллончик с перцовым газом на территории Даниловского рынка в центре Москвы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах города. По словам собеседника агентства, в результате инцидента пострадал один человек."Один человек пострадал, по предварительным данным, при распылении перцового газа на территории Даниловского рынка", - рассказал источник, добавив, что причиной инцидента стал конфликт среди посетителей рынка.Между тем администратор Даниловского рынка рассказал РБК , что сразу после распыления газа посетители рынка были эвакуированы. "Это хулиганство, всех эвакуировали. Врачи приехали проветрить, никто не пострадал. Минут через 15 можно будет снова зайти", - заявил собеседник портала.В пресс-службе столичного управления полиции отметили, что информацией об инциденте пока не располагают.Радиостанция "Говорит Москва" передает, что оповещения о ЧП по громкой связи на территории рынка не было, люди в основной массе начали выбегать на улицу самостоятельно. Неизвестный газ вызвал у многих посетителей кашель.



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