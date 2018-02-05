Неизвестный распылил перцовый газ на территории Даниловского рынка

В воскресенье во второй половине дня неизвестный распылил баллончик с перцовым газом на территории Даниловского рынка в центре Москвы, сообщает РИА "Новости"
со ссылкой на источник в экстренных службах города. По словам собеседника агентства, в результате инцидента пострадал один человек.
"Один человек пострадал, по предварительным данным, при распылении перцового газа на территории Даниловского рынка", - рассказал источник, добавив, что причиной инцидента стал конфликт среди посетителей рынка.
Между тем администратор Даниловского рынка рассказал РБК
, что сразу после распыления газа посетители рынка были эвакуированы. "Это хулиганство, всех эвакуировали. Врачи приехали проветрить, никто не пострадал. Минут через 15 можно будет снова зайти", - заявил собеседник портала.
В пресс-службе столичного управления полиции отметили, что информацией об инциденте пока не располагают.
Радиостанция "Говорит Москва"
передает, что оповещения о ЧП по громкой связи на территории рынка не было, люди в основной массе начали выбегать на улицу самостоятельно. Неизвестный газ вызвал у многих посетителей кашель.