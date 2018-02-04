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Неизвестный на Maserati выстрелил в охранника кафе в центре Москвы
4 февраля 2018 г. | Время публикации 15:01 | Последние изменения 15:36
Рубрики: Криминал  
 
Moscow-Live.ru
Охранник кафе, расположенного в центре Москвы, был доставлен в больницу с ранениями, которые он получил в результате конфликта с неизвестным молодым человеком, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД. По данным полиции, злоумышленник выстрелил в оппонента из травматического пистолета.

Сообщение о конфликте по адресу: Малая Сухаревская, дом 8 поступило в службу "02" около 13:30 по московскому времени. В кафе по этому адресу между двумя мужчинами возник конфликт, один из его участников ранил другого, рассказали в правоохранительных органах.

Агентство "Москва" со ссылкой на собственный источник в силовых структурах передает, что после нанесения ранения охраннику преступник скрылся с места происшествия на автомобиле Maserati.

К настоящему моменту подозреваемый в стрельбе задержан. На месте продолжает работу следственно-оперативная группа, обстоятельства инцидента выясняются.
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Воскресенье, 4 февраля 2018 г. // Последняя новость 15:47
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